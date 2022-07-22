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【晴報專訊】無綫新劇《白色強人II》下周一首播，主演的馬國明、胡定欣、唐詩詠及陳豪（阿Mo）等，昨日於銅鑼灣某商場宣傳造勢。早前有傳馬明與詩詠今年有望再衝擊視帝、視后寶座，他們卻表明希望奪最佳劇集。多次被追問婚期的馬明，則笑言要先奪視帝及最佳劇集，再中六合彩頭獎，才回答有關問題。

馬明和詩詠均希望《白II》能奪最佳劇集。

阿Mo（右三）沖咖啡時有型有款。



《白色強人II》一眾演員昨日出席活動，男、女演員分成兩組比拼沖咖啡，男子隊有「咖啡達人」陳豪大展身手，盡顯功架；相反女子隊卻有點手忙腳亂，場面搞笑。



早前有傳馬國明與唐詩詠分別主演的《法言人》和《超能使者》，將成為今年的台慶劇，加上有重頭劇《白II》造勢，無綫似乎有意鋪路他們再奪視帝、視后。問及此事時，馬明表示有留意報道，但他說︰「未知《法》劇係唔係台慶劇喎。（視帝大熱？）每套劇嘅演員都係對手，今次《白II》嘅安仔（郭晉安）同阿Mo都係勁敵…其實我更希望《白II》贏最佳劇集，因為喺疫情下，全靠台前幕後嘅團隊精神先合力完成到呢套劇。」問他若然成功奪得兩個獎項，會否結婚？馬明避談道︰「如果攞晒所有獎，中埋六合彩頭獎之後再答你。」



唐詩詠恨拎獎金



而詩詠則希望《白II》可由新人獎橫掃到視帝，包攬多個獎項，馬明即搶答︰「希望今年破天荒有三個視帝。」至於詩詠可想再奪視后？她直言沒有多想，反而希望自己主演的劇集能讓觀眾有所共鳴，便大感滿足。她說︰「《超能使者》係講基層嘅故事，如果大家睇完有共鳴，身為演員就已經達標。」詩詠又戲言若然贏得視帝、視后能有獎金，她會更加積極。

定欣與安仔感恩今次拍攝能加深對彼此的認識。



另外，同場的安仔與胡定欣在劇中鬥智鬥力，戲味十足，但原來這是兩人首次正面鬥戲。定欣指：「好耐之前喺《美麗在望》同《古靈精探》都有合作過，但兩套安仔都係做我家姐嘅男朋友。」







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