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【晴報專訊】去年尾鄧紫棋（G.E.M.）被指與富三代男友Mark（魏俊傑）分手，惟二人一直沒有回應。近日G.E.M.推出新碟《啟示錄》，因原定的MV男主角及男配角在拍攝途中無法演出，她臨時拉伕找Mark粉墨登場；昨日G.E.M.在新專輯的線上記者會中，更直接否認受情傷，「我最近半年的傷，只有拍攝過程（臨時換角）的傷。」粉碎分手傳聞。

下周二踏入31歲的鄧紫棋，被傳狠飛拍拖五年的男友Mark，有指她更憑歌寄意，以《兩個你》歌詞暗寸對方是雙面人，不過他們一直無回應傳聞，社交網亦幾乎零互動。G.E.M.近日以全新名字「Gloria歌莉雅」推出新專輯《啟示錄》，而Mark亦忽然高調，上載新碟宣傳照，並留言「We're back」，有粉絲指二人其實一直無分手，只是轉為地下情。

G.E.M.昨日推出新碟首支單曲《GLORIA》，MV電影感十足。（FB截圖）

呻臨時換角似受情傷

G.E.M.在MV中與小鮮肉孫晨竣卿卿我我，乘機自肥。（資料圖片）

不過這段「地下情」逐漸浮面，久未出碟的G.E.M.為新專輯炮製長達14集的MV連續劇，並公布演出卡士，繼邀得內地「小鮮肉」孫晨竣談情說愛後，G.E.M.與Mark更首度情侶檔上陣拍MV，以行動力證情未變。從預告所見，二人在大雨下遇上車禍，一臉鮮血的G.E.M.在生死關頭奮力將Mark拉出車廂逃生，劇情可歌可泣。昨日G.E.M.舉行線上記者會宣傳新專輯，她大方表示無受情傷：「我最近半年的傷，只有拍攝過程（臨時換角）的傷，勉強說情傷也對。」

Mark為女友瞓身演出，血流披面的造型依然靚仔。（IG圖片）

G.E.M.與Mark在MV中奉旨談情。（微博截圖）

Mark揚言「無下次」

G.E.M.力谷新專輯，激罕大談與Mark的感情狀況。（資料圖片）

G.E.M.透露MV原定的男主角及男配角相繼因事無法演出，令她一度崩潰痛哭，後來無計可施下，決定找來男友演配角。G.E.M.笑指Mark曾多番拒絕：「他覺得一定會搞砸角色，但我跟他說『你不演，我真的沒有人了，我要死了』。」提到Mark的幕前第一次，她大讚男友表現：「他第一天演出時比較僵硬，要吃鎮靜劑，其他都很好，但他說沒有下次了。」此外，G.E.M.特別澄清有關她憑歌寄意鬧Mark的傳聞：「我一直都很低調，澄清一下，之前被說歌曲《兩個自己》（國語版《兩個你》）是影射感情生活，但明明是寫給劇集《飛虎3壯志英雄》的主題曲。」







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