  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

10/08/2022

搵男友捱義氣拍MV證情未變 鄧紫棋︰Mark緊張得吃鎮靜劑

#鄧紫棋 #魏俊傑
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】去年尾鄧紫棋（G.E.M.）被指與富三代男友Mark（魏俊傑）分手，惟二人一直沒有回應。近日G.E.M.推出新碟《啟示錄》，因原定的MV男主角及男配角在拍攝途中無法演出，她臨時拉伕找Mark粉墨登場；昨日G.E.M.在新專輯的線上記者會中，更直接否認受情傷，「我最近半年的傷，只有拍攝過程（臨時換角）的傷。」粉碎分手傳聞。

 

 

　　下周二踏入31歲的鄧紫棋，被傳狠飛拍拖五年的男友Mark，有指她更憑歌寄意，以《兩個你》歌詞暗寸對方是雙面人，不過他們一直無回應傳聞，社交網亦幾乎零互動。G.E.M.近日以全新名字「Gloria歌莉雅」推出新專輯《啟示錄》，而Mark亦忽然高調，上載新碟宣傳照，並留言「We're back」，有粉絲指二人其實一直無分手，只是轉為地下情。

 

G.E.M.昨日推出新碟首支單曲《GLORIA》，MV電影感十足。（FB截圖）

 

呻臨時換角似受情傷

 

G.E.M.在MV中與小鮮肉孫晨竣卿卿我我，乘機自肥。（資料圖片）

 

　　不過這段「地下情」逐漸浮面，久未出碟的G.E.M.為新專輯炮製長達14集的MV連續劇，並公布演出卡士，繼邀得內地「小鮮肉」孫晨竣談情說愛後，G.E.M.與Mark更首度情侶檔上陣拍MV，以行動力證情未變。從預告所見，二人在大雨下遇上車禍，一臉鮮血的G.E.M.在生死關頭奮力將Mark拉出車廂逃生，劇情可歌可泣。昨日G.E.M.舉行線上記者會宣傳新專輯，她大方表示無受情傷：「我最近半年的傷，只有拍攝過程（臨時換角）的傷，勉強說情傷也對。」

 

Mark為女友瞓身演出，血流披面的造型依然靚仔。（IG圖片）

G.E.M.與Mark在MV中奉旨談情。（微博截圖）

 

Mark揚言「無下次」

 

G.E.M.力谷新專輯，激罕大談與Mark的感情狀況。（資料圖片）

 

　　G.E.M.透露MV原定的男主角及男配角相繼因事無法演出，令她一度崩潰痛哭，後來無計可施下，決定找來男友演配角。G.E.M.笑指Mark曾多番拒絕：「他覺得一定會搞砸角色，但我跟他說『你不演，我真的沒有人了，我要死了』。」提到Mark的幕前第一次，她大讚男友表現：「他第一天演出時比較僵硬，要吃鎮靜劑，其他都很好，但他說沒有下次了。」此外，G.E.M.特別澄清有關她憑歌寄意鬧Mark的傳聞：「我一直都很低調，澄清一下，之前被說歌曲《兩個自己》（國語版《兩個你》）是影射感情生活，但明明是寫給劇集《飛虎3壯志英雄》的主題曲。」

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#鄧紫棋 #魏俊傑

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk