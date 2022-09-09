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【晴報專訊】近年積極拍戲的影帝梁朝偉（偉仔），日前盛傳他將首度參與內地綜藝節目，出戰真人騷《無限超越班》。網上流出浙江衛視招商會片段，製作方聲稱將找劉德華（華仔）任節目召集人外，偉仔與太太劉嘉玲、古天樂及劉青雲等香港巨星，更有望擔任導師教戲，同時邀請多位不同年代的港星參與，令兩岸三地粉絲超期待。

曾製作《王牌對王牌》的內地知名製作人吳彤，日前在浙江衛視的招商大會中，宣布與優酷及無綫聯手製作綜藝節目《無限超越班》，擬邀請劉德華當召集人，在第一期節目亮相。由於華仔曾在浙江衛視歌唱真人騷《2022中國好聲音》亮相，似乎雙方有機會再度合作。

浙江衛視招商會介紹新節目《無限超越班》，以幾位香港巨星作招徠。（微博截圖）

疑偕劉嘉玲夫妻檔上陣





古天樂與劉青雲這對《明日戰記》拍檔有望再度合體。（資料圖片）



除了華仔，節目更擬邀請多位影帝、影后，包括梁朝偉、劉嘉玲、惠英紅、古天樂及劉青雲等擔任導師，集合香港娛圈最強陣容，相當驚喜。節目以經典港劇為主題，因此除了五位導師人選外，製作單位擬力邀多位拍過無綫劇集的藝人助陣，包括林保怡、羅嘉良、吳鎮宇、歐陽震華、鄧萃雯及「大灣仔」陳小春與張智霖等，同時集合一班內地年輕藝人助陣。有指《無限超越班》暫定在本月下旬開始錄製，總共有12期，預計在下月底正式推出。雖然製作單位仍在邀約藝人，但已引起不少網民討論，認為若名單成真，必然是真人騷難得一見的華麗陣容；亦有粉絲希望看到偉仔首次的真人騷演出。

新片《無名》望國慶檔公映

偉仔代言的洋酒廣告前日正式推出，一身白馬王子look型到爆。（微博截圖）





偉仔在諜戰電影《無名》中，扮演抗日戰爭時期的特工。（微博截圖）



事實上，近期偉仔活躍內地娛圈，有指他接拍了兩個大型廣告，已吸金過千萬人民幣。而偉仔與內地男星王一博主演的電影《無名》亦剛發布最新預告片，有指電影獲安排在內地十月國慶黃金檔期上映。另一方面，《第27屆釜山國際電影節》宣布偉仔獲頒亞洲電影人獎，而偉仔已答應到韓國出席下月5日的電影節開幕禮，相信他今年尾有排忙。此外，偉仔太太嘉玲前日在微博上載郊外跑步相，並寫道︰「跑步總是讓我身心愉悅！」

56歲的嘉玲經常跑步，難怪依然保持窈窕身形。（微博圖片）







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