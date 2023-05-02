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【晴報專訊】洪欣與年輕十年的張丹峰於2009年結婚，近年二人屢傳婚變，有傳男方搭上經理人畢瀅，張丹峰曾多次否認出軌。洪欣昨日凌晨忽然在微博宣布離婚︰「我和張丹峰不再是夫妻關係！」洪欣連發三次離婚宣言並解釋︰「某人一直刪我微博。」看來14年婚姻凍過水。

今年一月，洪欣與張丹峰為愛女晞彤慶祝九歲生日。（微博圖片）

52歲的洪欣與年輕十載的內地男星張丹峰結婚14年，二人育有一女，男方對洪欣與莫少聰所生的兒子鎬濂，一直視如己出，鎬濂其後跟他姓張，一家四口十分融洽。不過，張丹峰在2019年被指偷食經理人畢瀅，搞到滿城風雨，其後他在微博發千字文否認，並宣布畢瀅已引咎辭職。正當外界以為事情告一段落，去年尾再爆出張丹峰與畢瀅原來藕斷絲連，更疑似在酒店密會，當時人以及洪欣都未有就此事回應。

今年三月初，洪欣和張丹峰被影到十指緊扣現身機場，洪欣見到記者即上前熱情打招呼，以行動撑老公；上月尾更夫妻檔合體做直播帶貨吸金，不過卻顯得貌合神離。洪欣和張丹峰的感情狀況備受外界關注，昨日凌晨，洪欣在毫無預警下宣布結束14年婚姻︰「我和張丹峰不再是夫妻關係！」而張丹峰亦發文︰「對，不過了。」同時加了三個「笑到喊」的emoji，微博被網民洗版，狂轟他與畢瀅有染等，張丹峰怒極反擊，聲稱會向攻擊他的人發律師信。

日前洪欣、張丹峰合體直播帶貨，被指貌合神離，互動不多。（微博截圖）

「小三」畢瀅劃清界線

被指是第三者的畢瀅，昨日亦在微博發功，她分別tag了洪欣及張丹峰寫道︰「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了。」明顯要劃清界綫。不過卻遭網民一面倒鬧爆︰「你怎麼這麼會演？」、「害人不淺的小三」、「看見綠茶成精了」、「正印成全你們，你們就快滾吧」等等。另一方面，張丹峰與洪欣上內地訪談節目的舊片段再被翻熱，洪欣在節目中大爆閨密蔡少芬出言反對她跟張丹峰拍拖，原因是「看他的樣子就知道壞壞的」，豈料最後一語成籤。

畢瀅（左一）曾與張丹峰一家到主題樂園，更拖實洪欣和張丹峰女兒張晞彤的小手。（資料圖片）

洪欣日前與大仔張鎬濂行catwalk時，神采飛揚。（微博圖片）







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