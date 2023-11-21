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由TVB聯同香港星空衛視打造的全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於11月25日起逢周六晚上8點於翡翠台播出，節目導師陣容非常強勁，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

《亞洲超星團》先導片於昨日（19日）釋出，為大家介紹65位超星練習生，他們聚首在初舞台錄製現場，現場安排了1-65號的座位，超星練習生要預測網友對自己的「初印象人氣排名」揀選相應座位，希望讓觀眾可從中了解到65位超星練習生的特質與性格。

最終「初印象人氣排名」頭10位分別是奧利、李權哲、譚奕天、鍾駿一、陳鑫昊、尹俊嵐、冼靖峰（Archie）、張勝希、張鎬濂和江信熹。頭十位中，香港代表冼靖峰和張鎬濂分別佔據了第7位和第9位，成績不俗。至於其餘的香港代表排名，分別是第18位的文佐匡（Sean）、第20位的黃奕斌（Hugo）、第21位的丁子朗、第26位的方玉亨、第34位的區珀豪、第 37 位的黃星綽和第44位的余宗遙。獲得第21位的丁丁在節目中坦言：「而家26歲喇，喺呢個節目已經係屬於年紀偏大，我要用我最大能力走到最後，希望可以成團！」獲得第20位的黃奕斌則說：「好驚喜，喺（我）心目中第20位都係好靠前嘅位置。」

人氣勁爆的奧利一出場時，在場選手已經預測他一定是第1位，而奧利則害羞地坐在第7位的座位，最終公布眾望所歸的他排名第一時，現場所有人即時一同歡呼，奧利在第1位的座位坐下時，再害羞地表示自己緊張到腳震，之後他謙稱：「壓力挺大的，覺得自己還沒有到能在第一這個位置的實力，感覺需要更努力，但我會更努力的去坐起這個位置！」

現年17歲的奧利，曾參加韓國男團選秀真人騷《BOYS PLANET》，最終在95位參賽者中排名第26位，成績亮眼。至於第2位的李權哲人氣同樣勁爆，其微博粉絲人數高達 669.1 萬，現年22歲的李權哲於2018年曾參加《偶像練習生》，最終排名第23位，及後以NEXT成員身分正式出道，其中一位隊友是內地女星范冰冰的胞弟范丞丞。至於排名第3位的譚奕天是男團ENONE成員，隊友張勝希和林展爍亦有參加《亞洲超星團》，五官精緻的譚奕天是隊內的顏值擔當。







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