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【晴報專訊】連詩雅（Shiga）、陳自瑤（Yoyo）及黃翠如三位好姊妹，昨日錄影無綫新節目《煮東煮西》，剛榮升陳太的Shiga是三人之中最「煮」得，她指老公陳家樂早前眼睛受傷，故近日經常下廚悉心照顧老公健康；被喻為「地獄廚神」的翠如則自爆煎燶雞翼，廚藝有待改進。

（左起）Shiga、Yoyo和翠如三位閨密一起工作。

適逢連詩雅下周四（29日）35歲生日，眾人向她送上生日蛋糕及壽桃慶生，令壽星女驚喜不已。Shiga表示生日願望是身體健康，問她是否想生BB？她笑言︰「身體健康做乜都得。」原來今次是三位人妻首度一起主持節目，她們笑指只負責食，一停機就會品評美食，講個不停。

Shiga（左起）獲贈壽桃慶生，一臉驚喜。

至於陳自瑤大讚Shiga的廚藝最好，同時亦為黃翠如平反，指翠如被老公蕭正楠寵壞，所以廚藝才無進步。Shiga亦幫口說︰「翠如煎蛋好好食㗎！」翠如則一臉自豪表示日前炮製沙薑雞翼，她稱︰「雖然有少少燶，但將燶嘅部分剪走咗，老公返嚟都好欣賞。」

翠如盼三姊妹拍劇

翠如及Yoyo大爆Shiga拍完節目後，即趕回家試煮新菜式給老公陳家樂品嘗。Shiga表示︰「依家唔使開工都會煮飯，因為家樂整傷隻眼，醫生話唔好食味精，要食得健康啲，所以有時間就盡量煮，對佢康復都有幫助。」另外，剛拍完旅遊節目返港的翠如，本來打算再休息一會才開工，但得知和兩位姊妹一起工作，故馬上答應主持節目。問她可有戲癮想拍劇？翠如表示︰「只要搵我哋三個一齊拍，拍乜都得。」

顏志恒與支嚳儀在節目中大曬廚藝。







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