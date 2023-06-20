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【晴報專訊】《2023 TVB年中節目巡禮》昨日舉行，近百藝員大曬冷，包括陳豪、胡定欣、馬國明、蔡思貝、張振朗及劉穎鏇等。視后蔡思貝性感現身，不但大露背示人，裙子更以開窿設計，大騷滑溜大腿，可說是全場最搶鏡。

蔡思貝性感現身，搶盡風頭。

無綫昨日宣布下半年推出八套劇集及15個綜藝節目，當中以張振朗最多產，演出劇集《奪命提示》及《靈戲逼人》，以及綜藝節目《歐洲鐵騎遊》和《約埋班Friend去旅行》。不過昨日最搶鏡的是大露背又露大腿的蔡思貝，她早前主持旅遊節目《貝遊英倫》收視口碑佳，節目即添食，將到英國、意大利拍攝《貝遊歐洲》。會否水着上陣派福利？她說︰「呢樣唔係我範疇，盡量啦，都有水上活動，睇下到時啲活動刺唔刺激。」

至於陳豪與太太陳茵媺（Aimee）合演新劇《羅密歐與祝英台》，席上江美儀大爆陳豪與Aimee拍咀戲時超投入，陳豪即笑言︰「無（伸）舌頭！」事後，陳豪形容跟太太拍咀戲自然又舒服，但沒有因太投入而咀不停︰「你哋諗多咗，因為拍劇對住嘅Aimee，唔係屋企嘅佢，所以多咗份隔膜，不過兩夫婦拍親熱戲就唔會尷尬。」

胡定欣與陳豪在新劇《破毒強人》本有咀戲，但及後刪掉。

昨日節目巡禮率先播出陳豪與Aimee的咀戲。

張振朗備受重用

而手執兩劇兩綜藝的張振朗，被問是否獲公司鋪路競逐視帝？他笑說︰「文偉鴻（《奪命提示》監製）不嬲都係視帝、視后收割機，但獎項嘅嘢再講啦，希望畀到觀眾新鮮感。（包辦兩個綜藝節目？）可能我年頭撼親個頭，依家就行運，哈哈。」至於袁偉豪（Ben）與懷孕四個月的太太張寶兒（Bowie）現身，提到腹中胎兒「袁寶」的性別，寶兒表示保持神秘，Ben則說︰「仔女我都鍾意，不過我特別鍾意女！」提到BB的中英文名，Ben指中文名可能找風水師傅改，「至於英文名，諗緊好無改B字頭，咁就三個BBB！」

劉穎鏇與張振朗在《奪命提示》中打戲連場。

張寶兒與袁偉豪暫不透露BB性別。







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