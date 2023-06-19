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【晴報專訊】昨日父親節，不少藝人與家人溫馨慶祝，鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）更別出心裁，為兒子帶來驚喜。嘉穎化身大廚親自炮製番茄意粉，誰知將美食端出餐枱時，嘉穎竟有特別的擺盤方式，令囝囝O嘴之餘，連網民都嚇呆！

Grace自言為人父母，都希望為子女創造開心回憶。（資料圖片）

陳凱琳不時分享家庭生活，更感染老公鄭嘉穎一起作新嘗試。今年父親節，兩公婆決定以特別的方式慶祝，短片一開首，嘉穎化身型仔大廚煮意粉，只見他自信向老婆示意「放心交畀我」，試味時更十分滿意自己手藝。鏡頭一轉，嘉穎肉緊地瘋狂抹枱，然後端出意粉及醬汁，在大仔及二仔面前，突然將意粉和醬汁一口氣倒在餐枱上，嚇到兒子O嘴！然後三父子齊齊撈意粉吃，兩個囝囝孝順地餵嘉穎食意粉，而Grace亦食埋一份，大讚好味！

嘉穎一口氣將意粉倒在餐枱上，大仔Rafael即時O嘴。（IG截圖）

Grace試食後大讚美味。（IG截圖）

Grace寫道︰「老實說，當我們第一次見到這樣獨特的『上碟』方式，我們有點懷疑，這樣衞生嗎？我們的孩子真的會吃嗎？但本着為小朋友製造驚喜的精神，我們試着保持開放態度，看看會怎樣！讓短片說話！祝大家父親節快樂，有個『滿意』的慶祝活動！」她更透露大仔Rafael看到的第一個反應，就是問爸媽：「我可以要一隻碟嗎？」有網民大讚「餐枱意粉」夠晒創意，笑問是否懶得洗碗；亦有人擔心衞生問題，更有網民坦言看見食物倒在枱上已「無晒胃口」。

關曜儁恨追龍B

另外，無綫藝員關曜儁（Leo）今年三月榮升爸爸後，首度與太太及女兒關凱妃（Lorraine）慶祝父親節。Leo指女兒最愛笑和睡覺，「同佢一齊真係好開心，絕對會被佢嘅笑容融化，每日返到屋企，見到佢嘅笑容，辛苦同苦惱都忘記晒！」他笑言夫婦會努力追龍B，陪伴Lorraine成長。

關曜儁笑指女兒成為自己的「人肉鬧鐘」。（受訪者提供）







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