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29歲的何依婷今年11月分享巴黎拍攝的婚紗相，並宣布快將升呢人妻，日前她在印尼峇里舉行盛大婚禮，正式跟圈外男友拉埋天窗，不少圈中好友都特別飛赴當地見證她最重要的大日子，非常熱鬧，認真可喜可賀。

（大會提供）

何依婷分享結婚當日的靚相，一對新人在峇里戶外場地，面對住無敵海景進行證婚儀式，非常浪漫，背景是巨型R & C字樣的字體代表住一對新人。何依婷換上四套禮服，美如仙子一樣，其中婚紗是珍珠色露肩款式，頭戴住公主皇冠，另一條則是純白色簡單蛋糕裙，而晚宴則換上粉紅色的禮服及一條低胸的吊帶裙，見到依婷望住老公的冧豬樣，實在幸福滿滿，非常甜蜜。不過由於老公是圈外人，所以依婷的照片中，大部分都沒有新郎哥的正面照，保持神秘。

何依婷的巨型鑽戒都非常搶鏡，她表示：「謝謝大家的祝福。亦感謝所有抽空出席的親朋戚友，來到這個海島見證我們嘅愛情，為我們的婚禮留下了美好的回憶。」及「A day to remember，餘生請多多請教 #20231216」依婷的婚禮獲得不少圈中人親自見證，當中包括姊妹團有剛剛新婚的蔡嘉欣、陳詩欣、張秀文、鍾晴等，而高層樂易玲率領圈中好友鄭衍峰、馬俊傑等好友飛到印尼分享她的喜悅。

何依婷參加《2017年度香港小姐競選》獲得亞軍，隨即入行成為TVB藝員，發展順遂，除了綜藝節目主持之餘，何依婷亦有參演不少電視劇集的拍攝工作。當中《十月初五的月光》飾演君好一角，而現時熱播的《新聞女王》都獲得分派一個戲份相當重的徐曉薇一角，備受重用。







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