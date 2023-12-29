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34歲余德丞近日拍《余常生活》YouTube Channel的影片，獲得不少網友熱烈討論，他自爆由於媽媽有高膽固醇的病史，所以遺傳給他，令他先天性高膽固醇，檢查身體時醫生發現此事，即時要求他長期服藥控制指數，但余德丞就相當抗拒，醫生限他四個月內將指數降低，否則就要乖乖服藥。

余德丞透露過去四個月都使用不同的方法，希望盡快有效地降低高膽固醇的指數，其中他用盒裝鈣奶加低糖麥皮做早餐，連續四個月，結果壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇LDL-C）指數由4.2降至3.4，下降20%，「當然3.4仍然係過高，生活習慣上好多嘢係冇變到，有變就係食多咗牛油果、奇異果同食少咗牛肉。」他表示今次覆診醫生都暫時決定都不需要服藥。

另外，一向追求生活品味的余德丞向網民展示在日本購入的家品，兩隻啤酒杯盛惠5500日圓（約301元港幣），他表示兩隻杯玻璃特薄，才能展示啤酒倒出來的氣泡，比一般的玻璃杯不一樣。

除了啤酒杯之外，余德丞更大爆大手購入日本製造的毛巾，價錢相當高，他表示：「有一次去日本酒店沖涼抹身嘅時候，嘩，點解咁柔軟，索水索得好快！」他特別去尋找毛巾的品牌，雖然沒有牌子，但找到一個紅白藍三色的標籤，發現標籤原來代表毛巾由日本愛媛縣今治出產的，他形容該款毛巾用過一次之後，仍念念不忘那種溫暖。

余德丞坦言見到價錢後一度卻步，事關竟然賣$1560港幣一條，但幸好早前感恩祭半價優惠，他覺得機會難逢，於是一次過購入四條不同顏色，「我明白你會話我係癡X線，7百幾蚊買條毛巾，但真係你冇用過呢，你感受唔到嗰種癲，一披埋嚟就已經乾晒！」他表示介紹幾位朋友，幾位朋友都立即愛上，被形容「堅離地丞」，他笑稱自從COVID之後，他學會人生在世，要及時行樂！







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