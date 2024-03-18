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澳門商人周焯華（洗米華）因涉嫌在中國境內開設賭場，2021年11月被澳門司警拘捕，他涉犯建立犯罪集團，不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪。案件去年1月被法院判決創立及領導犯罪集團、不法經營賭博、詐騙等合共162項罪名罪成，而其加重清洗黑錢的控罪則不成立，合共被判監18年。太太陳慧玲（Heidi）於丈夫被捕後，生活轉為非常低調，反而囝囝周柏豪大方分享家庭照，見到Heidi狀態非常之好。

Heidi以往經常在社交平台分享生活日常的她，不過自從洗米華被捕後，她出Po明顯減少。最新一次IG貼文是今年1月她跟大家分享澳門的「情緒禪修」課程，似乎她在其中都得到不少啟發和放鬆，從而介紹給身邊的朋友。其實面對丈夫坐牢，Heidi變相要孭起頭家，幸好繼仔周柏豪非常生性已經開始做生意搵錢，所以Heidi主力照顧年幼的女兒Damiana。農曆新年期間，她跟周柏豪帶同洗米華的爸爸、家姐等一齊來香港旅行，仲齊齊在大嶼山大佛附近行山，一家人樂也融融。

細女Damiana轉眼間已經8歲，擁有自己的IG社交平台，見她分享生活照片，大部分都是跟媽媽旅行的合照，或者愛貓Cupcake的生活日常。Damiana人仔細細都開始貪靚，不時會化妝轉換形象示人。早前Damiana學校陸運會，Heidi同周柏豪都特別抽空為她打氣，見兩母子在觀眾席看台上觀賽合照，保養得宜的Heidi激有少女味道，雙腿又Firm又瘦，簡直羨煞旁人。而柏豪都好愛錫呢個妹妹，大讚她跑足70幾個圈，相當有毅力。







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