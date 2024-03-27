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吳若希（Jinny）近日忙於拍攝新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，日前才大夥兒開開心心為同劇的演員蕭正楠慶祝生日，可惜轉個頭就發生不愉快事件。Jinny早前在社交平台分享電話被偷走的事，更在網上公開緝兇稱已鎖定電話的位置，呼籲手持她電話的人盡快將電話交到TVB。

Jinny在IG分享一張地圖照片，她留言說：「話說，我尋日喺灣仔滙豐銀行附近俾人偷咗部電話，電話嘅IMEI係35 323395 805050 2。16分鐘之前，佢喺將軍澳出現過！其實我都報咗警㗎啦～不如你乖乖哋攞返（番）返嚟TVB俾返我啦～～何必呢？」根據她提供的圖片，電話鎖定的位置是將軍澳維景灣畔附近，好友陳詩欣、麥美恩、戴祖儀、何遠東等都認同要找出「兇手」，不過茫茫人海，到底點搵？有網友建議Jinny將呼籲的句子轉成英文，Jinny自認英文不好，網友都自發性為她翻譯，非常窩心。網友們議論紛紛，Jinny坦言傷心足一晚，就算昨晚出席婚禮都未有機會拿電話影相拍片，非常可惜，「我好慘ga（呀）～ 好多通告係入面～ 依家做嘢都唔方便」

隨後，Jinny的歌迷會和麥美恩等都有發出呼籲，希望持有她電話的人可以盡快聯絡，方便交還。身在電視城開工的Jinny望住電話在同區，但就這麼近那麼遠的距離，令她都大感無奈，「我同部失機嘅距離，只有一條橋！」尤其是Jinny電話入面全部都是工作的內容以及仔女的照片，失去的話就非常可惜，認真陰公。







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