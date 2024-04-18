胡美貽TVB Plus新台記者會著長袖緊身瑜珈衫！被指搭上林建岳囝囝未正面回應：唔知你講咩

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胡美貽一向身材好，昨日她出席TVB Plus新台開播的記者會，事關她跟廖慧儀、陳若思及何泳芍合作的《港女野人》將再下一城，早前已經衝出香港拍攝，節目《港女野戰「毛」人島》將會在全新頻道播出。胡美貽及三女都穿上瑜伽運動裝示人，其中胡美貽著上長袖衫，但仍難掩她的好身材，玲瓏浮凸相當吸睛。

胡美貽穿上長袖的緊身瑜伽運動服，露腰但拉鍵封到上喉嚨，跟其他三位主持人完全不同感覺，廖慧儀、陳若思及何泳芍（Honey）都穿上背心Bra Top，但由於舉行記者會的錄影廠太凍，Honey與若思都加外套保暖，反見廖慧儀堅持低胸小背心上陣搶鏡。胡美貽近日被傳出搭上城中富豪，更大行未來奶奶政策與謝玲玲私交甚篤，未知是否快將入豪門而要減少性感，但她長袖衫都遮不住她35D的豐滿上圍，絕不會被三女比下去，認真厲害。

至於近期有網民爆料，指胡美貽與百億男友拍拖半年，胡美貽特地從將軍澳搬到男友家中。因男友與母親同住，同一屋簷下的胡美貽醒目地大行奶奶政策，順利獲得男友媽媽認可。及後，有人爆料指，原來胡美貽的新男友，正是林建岳與謝玲玲的兒子，而胡美貽曾在大宅的花園打卡，相中的盆栽與地磚，跟謝玲玲拍攝的家中花園極為相似。被傳「封盤」，胡美貽接受訪問時未有正面回應，左閃右避話：「其實我都幾鍾意喺屋企，喺自己屋企。（關係好好？）同個個關係都好好。（豪門唔講得戀情？）唔係呀，唔知你講咩。（咁係咪拍緊拖？）不如講番工作。」至於她跟謝玲玲IG有互相關注，胡美貽只稱跟對方是朋友，莫非豪門要求低調而不敢公開戀情？







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