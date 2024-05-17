Anson Lo疑不滿被盧覓雪笑濃妝！教主連出5個IG限時動態反擊？《晴朗》事發時林海峰阮子健未能即時反應

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男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）出席活動時一向都會以全妝示人，日前電台節目主持盧覓雪於開咪時提到Anson Lo「濃妝」，Anson Lo 15日疑似連環出五個Instagram 限時動態反擊。

前日早上商台節目《在晴朗的一天出發》主持阮子健提起日本牛郎，當時佢形容：「個個牛郎個頭Gel起晒，又金又紫，個妝又化到好濃。」盧覓雪隨即回應：「濃過Anson Lo？」現場頓時靜過太空，另外兩位主持林海峰同阮子健都未能即時反應，阮子健就打圓場回應：「濃過好多人啦。」

事件似乎都引起Anson Lo關注，IG狂出限時動態疑似係回應盧覓雪。Anson Lo先後貼出自己的歌《ON》及《MY LIFE》的歌詞，寫道：「Don’t tell me who I am. I’ll show you who I am（別告訴我我是誰， 我會告訴你我是誰。）」、「I’ll live my life（我會過我的生活）」

之後Anson Lo 又展示自己嘅「humongous（超大）」化妝品，指自己因為準備巡演需要更多的化妝品，然後再大曬流利英文英語說道：「I think I’m gonna do a simply glamorous look for tomorrow night on stage and I’m not ashamed of it. Yeah, it makes sense, so I’m doing what I like.（我明晚會以艷麗的造型上舞台，而我並不為此感到羞恥。 是的，這很合理，我在做我喜歡的事。）」

之後再出另一個英文限時動態：「Negative people tend to bring someone they already hate down for no proper reason. （Maybe yes…make up）（負面的人往往會無緣無故地貶低他們討厭的人。 （也許是的……化妝））」佢又指正面嘅人會專注於自己嘅同埋點樣變得更好成長，並不斷變得更好：「let alone criticise other’s makeup. At the end of the world. It’s just make up（更別說批評別人的妝容了。說到底，那只是化妝而已。」

唔少神徒都大讚教主態度正面，並大鬧盧覓雪：「濃妝唔係個個都carry到，我正主素顏都靚！」、「撈撈好勁！ 高度決定格局。」不過都有人指如果Anson Lo真係回應盧覓雪就太小器：「其實濃妝係好中性嘅形容詞，冇褒冇貶。」、「就咁講一句都出咁多個story。」







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