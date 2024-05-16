《家族榮耀之繼承者》許紹雄劉江扮父子！真實年齡只細2年超離奇！陳靜DaDa演老夫少妻鬥雞眼搶Fo

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TVB新劇《家族榮耀之繼承者》昨晚（13日）首播，一眾角色在首集已忠奸分明，佘詩曼飾演的丘皓兒獲爺爺劉江委任為「繼承者」代主席，面臨二叔羅嘉良（撈家）和堂弟羅子溢夾擊。至於飾演阿佘父親、丘家大仔丘守仁的許紹雄，原來跟劉江只相差2歲，但二人竟然飾演父子，認真離奇。

《家族榮耀之繼承者》第一集中，「丘皓兒」阿佘生於重男輕女的名門丘家，雖然能力甚高但不獲重用，反而能力遠遜阿佘的家中唯一男丁羅仲謙卻是集團CEO，羅仲謙更有父親「丘守義」羅嘉良撐腰。至於阿佘父親「丘守仁」許紹雄是典型二世祖，但求安逸，將權力拱手相讓弟弟羅嘉良。

昨晚網民焦點落在許紹雄身上，皆因75歲的他竟然飾演77歲劉江的大仔，二人真實年齡只相差2歲，不少網民都認為他們看起來似兄弟、朋友多過父子。至於羅嘉良現年61歲，飾演劉江的兒子相對較為合理。向來屬「熟顏」的許紹雄樣貌多年來無甚變化，獲讚夠凍齡；而撈家明顯染灰髮營造老態，令「兩兄弟」看來年紀相若。劇中許紹雄更取笑撈家：「佢係我細佬，個樣都老過我，幾辛苦呀！」

此外，許紹雄在劇中艷福無邊，迎娶年輕40載、現年35歲的陳靜（DaDa）做老婆。二人公然打情罵俏，許紹雄攬實DaDa冧妻：「我第一次見到你，就失眠一個禮拜！」、「我又唔同呢，我日日對住你，仲開心過同神仙一齊呀！」DaDa亦出盡嗲功，要求他向前妻取回翡翠頸鏈，DaDa更嗲到變鬥雞眼，超搶fo！有網民表示聯想起全城熱爆的《東張西望》何伯及新何太，認真搞笑。







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