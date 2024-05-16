79歲陳惠敏自爆患腦癌用百萬治好！自認幸運條命執返嚟：要走就走啦，我都冇所謂

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79歲的陳惠敏2020時中風兼患有肺癌，近日他接受資深傳媒人汪曼玲YouTube頻道訪問時，自揭原來3年前曾患上腦癌，他在訪問中揭示：「有一輪我喺屋企落梯都覺得有啲暈暈哋，成日覺得有啲唔妥，點知有一次落樓梯之後，突然成個人暈咗，之後咪去醫院檢查，檢查完之後，發現個腦有粒好似綠豆咁大嘅嘢。」

陳惠敏表示由於有運動底子，身體不錯，所以醫生認為不用化療和電療，只需打針同食藥。「連標靶都唔使做，只係每20日返去醫生度吊針，吊咗差唔多一年，每吊一次都要7、8萬，都用咗好多錢，用咗差不多百幾萬，不過而家健康好番，冇乜大礙。」現已完全康復，不需要再定期檢查，問到得悉患癌的感受，他說：「話唔驚就假，係人都怕死，點會諗到個腦會有cancer？嗰陣係好嚴重，成日暈，睇嘢又睇唔清楚，因為係喺右邊個腦發現，影響咗左邊嘅身體，所以我而家都有少少唔係咁靈敏，仲有啲痺，仲試過冇乜力。有時拎喺手上嘅嘢會冇啦啦跌落地下。（家人好支持你？）多謝我太太啦，自己都估唔到，後生時咁強壯，牙擦啲講打贏東南亞，點解老咗會變成咁呀？冇辦法，年紀大，年齡控制機能，我都79歲喇，就快80歲，所以醫生話已經好好，腦癌咁嚴重都醫得番好，我都算係比較幸運嘅人。」

陳惠敏認為自己很幸運，對死亡處之泰然，「我覺得人都老喇，要走就走啦，我都冇所謂。我條命好話唔好聽，已經多咗幾十年，應該一早就走呀啦！當年行走江湖，日日出嚟打交，唔係被人打死，就係打死人，所以條命算係執番嚟呀啦！」他表示試過手臂和背部被刀劈開，受傷相當嚴重，後來接觸電影，他顧及自己有家庭及下一代，所以退出江湖，陳惠敏表示因年輕時習武加上行走江湖時打交太多，令雙腳的軟骨衰退，行路都感到痛楚。「最近幾個月就做咗一個髖關節手術，換咗一個金屬落去。」由於手術後，行路不平衡所以需要借用拐仗發力。



內容來源：https://www.youtube.com/watch?v=C14VAV3I3sg&t=1189s







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