李嘉欣母親節狂Po母子合照！囝囝Jayden IG帳戶突然消失？YouTube頻道只剩自我介紹短片

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李嘉欣與老公許晉亨育有的獨子許建彤（Jayden），轉眼已經12歲，準備步入青春期的他，間中都會在IG分享生活，近期暴風式成長，已經跟母親差不多高，而且沒有了Baby Fat，加上公子打扮，間中貼出生活照時，吸引了痴情粉絲留言嗌「老公」。開始大個仔的Jayden，似乎被這些「狂風浪蝶」嚇怕，近日竟然消失於社交平台。

Jayden在父母的悉心栽培下，動靜皆宜，而且如一般小朋友一樣，熱愛打機。年紀輕輕已經經營兩個YouTube頻道，其中一個分享打機心得，被網友讚他很專業。由於片段全以英文表達，網民覺得他的英文十分流利。另一個頻道，則分享驅蚊用品等生活小百科。他更會貼近潮流，數年前，流行玩ASMR ，Jayden又試用多款物件發出的細微聲響，拍成片段。

頭腦精靈的Jayden，深得許家上下的歡心，同樣也吸引到不少網民留意。近年開始長大，減少幼氣的他，暴風式成長，長得高大而且打扮有型，很多網民都愛關注他，他間中會跟網民互動，會以「你問我答」形式交流。因此，吸引不少「狂風浪蝶」，甚至有人留言稱呼他做老公。

似乎Jayden不太熱愛被陌生人關注，這些熱情行為嚇怕了他，自從去年聖誕節更新過IG後，其IG帳戶已經隱藏。至於兩個YouTube頻道，其中一個打機帳戶，刪除片段後，只剩下一條Jayden自我介紹的短片；而另一個頻道只餘下一條音樂片段。

該頻道在本年初上載了一條音樂短片名為《Paradise》，以Rap風格唱出，頻道簡介寫著：「I'm not JJFrosty, before you comment the same comment 100s of people already have (that are mid btw) all I did was steal his username since he deleted his channel. It's so funny that you 9 year olds think I'm actually him without doing the bare minimum of checking my channel, It's fuxking hilarious.（我不是 JJFrosty，在你評論相同的評論之前，已有數百人（順便說一句，中間）我所做的就是竊取他的用戶名，因為他刪除了他的頻道。 太搞笑了，你們這些 9 歲的孩子根本不去查看我的頻道，就以為我就是他，這太他媽搞笑了）」歌曲主唱人的聲線，跟Jayden甚為相似，令不少網民感到疑惑，有人覺得他隱藏多時但終被找到，但亦有人稱這並非Jayden本人。

當Jayden本人在社交平台突然消失，但他的母親李嘉欣，就趁著母親節，罕有瘋狂貼出她與兒子的合照剪輯成短片，並表示兒子成長是母親最好的禮物。片段內以近30張照片中，較多Jayden童年時的合照，近照則較少，其中一張甚至是二人背影，並沒有看到Jayden樣子。







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