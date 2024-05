李嘉欣母親節狂Po母子合照！囝囝Jayden IG帳戶突然消失？YouTube頻道只剩自我介紹短片

李嘉欣與老公許晉亨育有的獨子許建彤(Jayden),轉眼已經12歲,準備步入青春期的他,間中都會在IG分享生活,近期暴風式成長,已經跟母親差不多高,而且沒有了Baby Fat,加上公子打扮,間中貼出生活照時,吸引了痴情粉絲留言嗌「老公」。開始大個仔的Jayden,似乎被這些「狂風浪蝶」嚇怕,近日竟然消失於社交平台。

Jayden在父母的悉心栽培下,動靜皆宜,而且如一般小朋友一樣,熱愛打機。年紀輕輕已經經營兩個YouTube頻道,其中一個分享打機心得,被網友讚他很專業。由於片段全以英文表達,網民覺得他的英文十分流利。另一個頻道,則分享驅蚊用品等生活小百科。他更會貼近潮流,數年前,流行玩ASMR ,Jayden又試用多款物件發出的細微聲響,拍成片段。

頭腦精靈的Jayden,深得許家上下的歡心,同樣也吸引到不少網民留意。近年開始長大,減少幼氣的他,暴風式成長,長得高大而且打扮有型,很多網民都愛關注他,他間中會跟網民互動,會以「你問我答」形式交流。因此,吸引不少「狂風浪蝶」,甚至有人留言稱呼他做老公。

似乎Jayden不太熱愛被陌生人關注,這些熱情行為嚇怕了他,自從去年聖誕節更新過IG後,其IG帳戶已經隱藏。至於兩個YouTube頻道,其中一個打機帳戶,刪除片段後,只剩下一條Jayden自我介紹的短片;而另一個頻道只餘下一條音樂片段。

該頻道在本年初上載了一條音樂短片名為《Paradise》,以Rap風格唱出,頻道簡介寫著:「I'm not JJFrosty, before you comment the same comment 100s of people already have (that are mid btw) all I did was steal his username since he deleted his channel. It's so funny that you 9 year olds think I'm actually him without doing the bare minimum of checking my channel, It's fuxking hilarious.(我不是 JJFrosty,在你評論相同的評論之前,已有數百人(順便說一句,中間)我所做的就是竊取他的用戶名,因為他刪除了他的頻道。 太搞笑了,你們這些 9 歲的孩子根本不去查看我的頻道,就以為我就是他,這太他媽搞笑了)」歌曲主唱人的聲線,跟Jayden甚為相似,令不少網民感到疑惑,有人覺得他隱藏多時但終被找到,但亦有人稱這並非Jayden本人。

當Jayden本人在社交平台突然消失,但他的母親李嘉欣,就趁著母親節,罕有瘋狂貼出她與兒子的合照剪輯成短片,並表示兒子成長是母親最好的禮物。片段內以近30張照片中,較多Jayden童年時的合照,近照則較少,其中一張甚至是二人背影,並沒有看到Jayden樣子。