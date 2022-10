加入最愛專欄 收藏文章

年初起一鼓作氣加息3厘,引發全球股債匯巨震,但在始作俑者FOMC的眼中,原來「通脹迄今幾乎並無減弱跡象(showing little sign so far of abating)」,強調「對抗通脹做得太少,或較做得太多付出更高代價」。聯儲11月會否第四度祭出加息75基點?昨晚公布的9月會議紀要對此續亮出綠燈。

做得太少所付代價或更高

Fed Pivot(美聯儲轉向)何時到來?眾委員就暴力加息有無「異見」?答案隨著昨晚公布的9月議息會議紀要明朗化。

儘管「幾位(several)」與會者指,面對高度不確定的全球經濟和金融環境,校準(calibrate)進一步收緊政策的步伐,以降低對經濟前景重大不利影響的風險非常重要;隨著政策進入限制性領域,風險將變得更加雙向(two-sided),但在更主流的鷹派意見前,顯然只佔下風。

紀要顯示,多數(most)與會者指,除了個別對利率敏感的類別,相當大一部分經濟活動及通脹,並沒有對政策收緊作出明顯反應;「許多(many)」與會者強調,對抗通脹做得太少,或較做得太多付出更高代價。

不惜推高失業來壓低通脹

值得留意的是,幾位與會者提及,就業市場緊張局勢升級,雖然工資-價格螺旋尚未形成,但可能構成風險;紀要引述與會者預計,隨著緊縮政策的影響顯現,勞動力市場的供需失衡將逐漸減少,失業率或有所上升--此或意味,聯儲決意不惜推高失業來壓低通脹。

但就業市場的滯後反應,恐隨時令聯儲錯判形勢,以9月新增26.3萬份非農就業職位為例,其中休閒酒店業貢獻8.3萬份,製造及建築業貢獻4.1萬份,但金融業卻錄裁員8千人,會計、營銷、廣告、法律等亦是裁員重災區。美國前財長薩默斯就警告,要看到所謂通貨緊縮,失業率需要大幅攀升,此意味經濟衰退幾乎不可避免。

無論如何,錄半世紀最低的失業率(3.5%),時隔兩個月再次按月轉升的9月PPI(反映企業轉嫁成本),錄2020年中初以來最大降幅的9月進口量(顯示供應鏈緊縮未結束),再加上快將公布的9月核心CPI大概率重返40年高點,都令鮑公大有理由繼續暴力加息,市場逆風遠未去到盡。







【全城爆炸「性」節目】《男男女女.嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看