繼英國工黨前黨魁科爾賓、美國陸軍上將米利明裏暗裏施壓澤連斯基談判後,原本堅稱「只有烏克蘭人才能決定時機」的拜登,周四(1日)突改口稱「準備與普京對話」。當第聶伯河沿岸的氣溫降至冰點,隔河對峙的俄烏,會否有意在這個冬天結束燃燒近300天的戰火?

30萬預備役完訓惟戰鬥力成疑

誰也沒想到,由強人普京一手策劃的「特別軍事行動」,會從上一個冬天膠著至下一個冬天。隨著俄軍4月撤出基輔周邊、9月撤出三大烏東重鎮、11月撤出第聶伯河西岸,智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)數據顯示,烏軍已解放至少7.4萬平方公里領土。

不過,俄羅斯國防部長紹伊古周三(30日)就稱,動用近3000名教官對逾30萬預備役人員的訓練已完成,「所訓軍人已獲得獨立和集體完成戰鬥任務所需的知識和技能」。面對嚴冬已至,這些「軍人」如何在零度以下氣溫中保持體溫,駕駛老舊戰車在泥濘和雪地上機動,顯然成疑。

俄羅斯接連炮轟烏克蘭基礎設施,導致600萬人停電。

更遭的是,當德國本周再向烏克蘭提供從鋪橋坦克、無人潛艇到救護車、睡袋等事無巨細援助,美國亦與雷神公司簽署12億美元援烏防空導彈系統新採購合同,俄羅斯人被形容為「什麼都缺」,甚至將反艦飛彈用來攻擊地面目標。

普京擬持久戰,烏國寸土必爭

面對戰爭令國內勞動力嚴重短缺,第二、三季GDP分別收縮4.1%、4%陷入技術衰退,一份由俄羅斯官方委託進行的內部調查顯示,55%的俄羅斯人讚成與烏克蘭和平談判,僅25%的人讚成繼續開戰。

西方源源不絕軍援烏克蘭,圖為海馬斯防空系統。

但據接近克宮的消息人士透露,普京根本不打算放棄對烏克蘭的領土主張,不排除今冬有新一輪動員潮,為新的攻勢準備。而普京昨日就稱,用石油和天然氣換來的美元,可以買到從釘子到鑽石的一切,但永不會自己生產出任何東西,「因此,當今形勢正推動我們在眾多領域獨立開展工作,包括獨立生產科學儀器的基地。」

「北極熊」似有意持久戰,尤其是當歐盟提議成立特別法庭,調查俄羅斯可能犯下的戰爭罪行,任何停火、撤軍、認輸都事關國運。而對烏克蘭而言,澤連斯基對俄羅斯「歸還所有土地」的堅持,除了頓巴斯地區甚至劍指克里米亞,都實際上令雙方同時陷入騎虎難下絕境。

正如米利一語言道破,「俄烏必須承認,從本質而言,軍事勝利無法通過軍事手段實現。」換言之,雙方的軟肋 — — 一個是油氣收入,一個是西方援助,眼下看,任何一方都暫難直擊對方要害,這個冬天注定漫長。







