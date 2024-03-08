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國務院總理李強的政府工作報告中，再次確認了2023年中國國內生產總值(GDP)實質增長率5.2%，遠高於美國的2.5%及歐元區的0.5%。中國人均糧產900多斤，通脹率則是0.2%，這是相當理想的低通脹，而不是美國媒體所說的通縮。近年美國政客及媒體多次構建一個論述，說中國經濟正在步向衰敗，GDP永遠都追不上美國。上述數據，對美國那些政客及媒體的論述十分不方便。為何美國要弄出這種容易被實證推翻的論點？

年前我在美國的《外交事務》雜誌上看到篇文章，頗有意義。文章說美國應如此宣傳，目的是使歐洲及其他美國要爭取的國家不要跟錯大佬，跟中國沒有前途，緊跟美國才是安全最佳保證。這是衰落帝國的典型思維，美國有些人有此想法並不奇怪。但我想深一層，此種脫離實況、自我吹噓貶損他人的宣傳，尚有美國不想別人注意的「難言之隱」，這要從美國自己的經濟現況說起。

極力貶損有力超越自己的競爭對手，是衰落帝國的典型思維。(iStock)

美急劇加息吸錢 令GDP「好看」

表面上美國經濟似仍穩健，她的GDP增長率遠高於歐元區，美元匯率過去兩年又大升，科技上有些領域，如人工智能亦時有大放異彩。在與中國經濟競爭方面，兩、三年前按市場匯率計算，中國GDP最高達到美國的75%左右，但去年則只是64%。為何中國實質GDP增長一直高於美國，兩國GDP差距不縮窄反而擴大？說穿了一文不值，美國只是用急劇加息的方法從國外吸錢，人為地推高匯率，從而使她的GDP好看一點。但我們若把美國高通脹及中國低通脹的實況考慮在內，用購買力平價計算，中國GDP已等同35萬億美元，比美國高出大約28%。上述購買力平價計算所用的物價，背後假設美國物價大約是中國的兩倍。我常在中美兩地跑，據我觀察，在普通的民生消費方面，美國的物價近年已升至遠遠不止中國的兩倍，所以說中國GDP比美國高出28%，可能還是低估了。但美國科技發達，經濟尚不可視之為處於崩潰之邊緣。

巨債天文數字增長 還錢成疑

對美國造成更大困擾的是她欠下的巨債，有兩類欠債是我們要注意的，一是政府的欠債，二是美國政府及民間欠下外國的外債。

據美國財政部的數據，美國政府在2023年9月共欠下34萬億美元公債，比12個月之前增加了2.58萬億美元，增幅8.21%，遠超GDP增長率。本來欠債率高並不一定構成風險，例如新加坡欠債佔GDP的比例遠高於美國，但新加坡財政卻是穩健的，原因是新加坡政府借來的錢是用來投資的，有實物及回報支持；美國的卻基本上用來花霍，用掉了便沒有了，而且看著這些巨債每年以天文數字增長，哪能不使人懷疑其還錢能力？

美國政府欠下天文數字的債項，然而借來的錢卻基本上用來花霍。(iStock)

我們若細看美國政府開支的組成，更容易明白她前景不妙。美國政府2023年開支6.1萬億美元，收入4.4萬億美元，開支主要是退休養老、醫療、國防及不斷增加的利息開支，這些都是只會增加不會減少的開支。美國有智庫算過，光是退休養老的承諾，已等於將來要付出47.7萬億美元。醫療開支上的承諾更是達到64.29萬億美元，而我們又知道，美國的人均醫療成本每年是12555美元，遠高於歐盟的6414美元，但效率甚差，美國人均壽命只得76歲，比內地的78歲還要低。對著現在的債及將來增長更多的債，理財者怎能不發愁？

開支外債龐大 製造業佔比低

美國的外債一樣龐大，2023年9月的官方數字是25.65萬億美元。為何欠下外國這麼多？是因為美國每年的產出低於她的總消耗，要靠外國輸血。一旦外國不買她的帳，美國便要靠大幅加息來維持門面，但這無異於飲鴆止渴，將來利息負擔更沉重。

要繼續借錢才能維持其花霍，但要別人願意借出，必須讓人有信心，這便要美國能充撐門面才能做到。美國經濟結構有一大缺陷，便是製造業佔比甚低。GDP主要靠售賣虛擬服務去賺錢，例如開動印鈔機提供鈔票，這嚴格來說，也是服務業之一，且是無本生意，印了錢便買到東西。又例如美國國防開支龐大，她可自稱為其他國家提供「保護」，別人不交保護費，不聽她的，便可推翻別人的國家。不過，若其他國家不再信任美元，或不再同意需要美國的「保護」，那麼此等服務便一文不值，美國的GDP便有崩塌危機。

美國經濟主要靠服務業支撐，製造業佔比甚低。(Shutterstock)

美國當然要防止別人不再信任或畏懼她，最大的挑戰便是其他國家認為有中國在，便可不用購買美國的「服務」，維持金融體制不用靠美國，美國也提供不了安全，如此一來，問題便大了。不過，靠沒有實質產出的虛擬經濟，只靠武力及美元霸權，最終也會被打回原形。

（本文原載於3月8日《香港經濟日報》）







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