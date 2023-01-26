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每年農曆年，新聞報道總有車公廟求簽一段，年年都報，卻沒有幾個認真做資料搜集，人云亦云。求的人也一樣，沒代表性，但求有得出鏡，胡亂解釋。

今年車公廟求籤，為香港求得11 籤。籤文「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解簽：凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合。

鄉議局主席劉業強解讀籤文時說，目前地緣政治和世界經濟錯綜複雜，期望下月公布的《財政預算案》配合復常措施，令本港真正復甦。這是一片胡言，完全跟籤文本意無關。

此籤12年前，其父劉皇發，時鄉議局主席，亦求得。當時他解釋籤文說反映本港經濟、生活環境可以力保，相信不會出現大問題。又強調最後一句「終被張良守舊圍」，意指漢族江山有張良看着，不會有問題。解讀又是胡言。

看字文字義，都無法聯想這些解讀。既然籤文一樣，為何完全解釋不同？即使時代改變，也應有譜。

此籤典故來自漢高祖劉邦不聽勸諫，堅持出兵匈奴，被困白登山7日7夜，幸得張良救助。有媒體找些解籤師傅解讀，說籤文指政府要多聽意見，應放下成見，不分派別，或要招攬回曾協助香港舊人，「搞好」香港經濟。

兼聽是對，不過即使政府要多聽意見，又和「招攬回曾協助香港舊人」有何關係，這是一廂情願，還是借題發揮？

求籤是民安間信仰一部分，不必過分認真。既然全港媒體大篇幅報道，大家不能不認真一點嗎？

在車公廟求籤，記者們自然又要介紹一下車公廟，但錯漏百出。只要上上管理車公廟的華人廟宇委員會網站，便知一二。

（istock）

車公，南宋將軍車大元帥；沙田車公廟，何時建廟已不可考，只在清嘉慶年間編《新安縣志》有「在縣東九十里瀝源村下有車公古廟」記載。至於圍繞她的緣起卻有兩個傳說：一說指鄉民於車公廟附近立村時，請人看風水，見村前河流匯聚，若建廟座鎮，則丁財兩旺。於是村民集資建廟，供奉車大元帥。

另一說300年前新界瘟疫，尤以「瀝源」死亡無數，鄉人從典籍中發現宋朝車大元帥，不單平賊有功，所到之處，疫症即止。於是向西貢蠔涌車公廟襄借車大元帥神像出巡相助，唯只獲答允借出車公之孫神像。居民把神像抬回瀝源後並巡遊各村，所到之處，疫症竟然消失。自此，瀝源村民對車大元帥奉祀甚殷，為答謝神恩庇佑，每十年打醮（求福禳災一種法事），至今仍舊遵行。

現在此廟乃30年前新建。作為政治人物，還是應該多做功課，專業一點；至於記者嘛，也應該做做資料搜集，專業一點。









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