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過渡性房屋又一次暴露政府頭痛醫頭，腳痛醫腳，不開誠報公的毛病；而且仍然一派官僚作風。

為甚麼搞過渡性房屋？因為申請人數太多，輪候時間太長，興建公共房屋速度太慢，本屆政府想出來的好橋，讓部分輪候多年的申請人，尤其住劏房戶，可以暫時改善生活。

原意是好，但現在提出的方案，等到興建完3萬個過渡性房屋竟然要到2026，即是4年後，最快2千多個也要明年。試問有這樣一個短期過渡，卻還要等2-4年的嗎？合理嗎？

現在申請公屋有約28萬戶，住在劏房的有20萬戶，大部分住在市區。若看輪候人數，過渡性房屋是應該有需求的。

有需求便有必要興建了；要興建也要看造價，不能一句話說可以即時改善劏房戶生活，便一定要做。

現在8個選址興建3萬伙過渡性房屋。之前被批評造價昂貴，現在把費用縮至至259.9億元，只是減少約9.5億元，這不是換湯不換藥，是甚麼？

以259.9億元計，每個過渡性房屋單位超過86萬元，比興建每個公屋單位成本貴10萬元，這是一條甚麼數？要搞清楚，過渡性房屋只得5年壽命，一般公屋卻起碼有50年。

局長說，低層單位平均價53萬元，高層65萬元，分別減少2萬及3萬元。這並不中肯，以低層最平單位計，讓人以為不貴，這何嘗不是偷換概念。

原來269.4億，給人批評說貴，左減右扣，原來只減了10億不夠。其中竟然為慳2億扣起不裝冷氣機，為了讓人覺得有盡力；但把冷氣刪掉，劏房戶收入低，根本沒能力購買和安裝冷氣機，是否有點涼薄。

此外，只提供單位籠統造價，沒有明細，以「擠牙膏式」發放資訊；另外斬件申請撥款，又是讓人覺得錢不多，一切一切都是反映官僚作風，就是不肯面對自己設計不好的現實計劃，靠包裝宣傳，借現在政府在立法會夠票，「夾硬」上馬。

（資料圖片）

這一次政府玩宣傳玩得走火入魔，未宣布具體細節，局長何永賢還粉墨登場看示範單位，還帶同劏房戶去看，一副先斬後奏模樣。而且用「簡約公屋」一個美麗名字代替得5年壽命的「過渡性房屋」，又是玩文字把戲，這是好學唔學，學埋西方玩宣傳手法，用粉紅色包裝去掩飾污點。

上星期六，即是兔年內地首個工作日，廣東省政府在廣州召開「全省高質量發展大會」，向各界發出強烈的「搶時間、拼發展」的信號。省委書記黃坤明說「不可能繼續拼土地、拼價格、拼勞動力」，「躺平不可取、躺贏不可能、奮鬥正當時」，只有「高質量發展」。

要知道廣東已經連續34年GDP全國第一，人家仍懂得居安思危。省委書記黃坤明說扎扎實實抓好今年，抓好5年，再深耕10年、30年，必定能再造一個新廣東、再創讓世界刮目相看。

人家省領導夠膽規劃奮鬥30年，再造一個新廣東。特區政府有無膽識再造一個新香港？還要十幾年才填好明日大嶼來，倒不如把興建簡約公屋的錢，請求國家用填海神器，24小時不停填。以國內速度，相信不到兩年已經填完，前後3年已經上樓了。

沒有創新思維、沒有全局觀念、沒有急市民所急的心，新政府仍然是舊思維。舊瓶新酒，香港低下階層仍在水深火熱之中，中產繼續沉淪，只益了那些大財團和既得利益者。









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