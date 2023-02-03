  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

03/02/2023

過渡性房屋又是官僚風格

#過渡性房屋 #劏房 #官僚 #舊思維
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　過渡性房屋又一次暴露政府頭痛醫頭，腳痛醫腳，不開誠報公的毛病；而且仍然一派官僚作風。

 

　　為甚麼搞過渡性房屋？因為申請人數太多，輪候時間太長，興建公共房屋速度太慢，本屆政府想出來的好橋，讓部分輪候多年的申請人，尤其住劏房戶，可以暫時改善生活。

 

　　原意是好，但現在提出的方案，等到興建完3萬個過渡性房屋竟然要到2026，即是4年後，最快2千多個也要明年。試問有這樣一個短期過渡，卻還要等2-4年的嗎？合理嗎？

 

　　現在申請公屋有約28萬戶，住在劏房的有20萬戶，大部分住在市區。若看輪候人數，過渡性房屋是應該有需求的。

 

　　有需求便有必要興建了；要興建也要看造價，不能一句話說可以即時改善劏房戶生活，便一定要做。

 

　　現在8個選址興建3萬伙過渡性房屋。之前被批評造價昂貴，現在把費用縮至至259.9億元，只是減少約9.5億元，這不是換湯不換藥，是甚麼？

 

　　以259.9億元計，每個過渡性房屋單位超過86萬元，比興建每個公屋單位成本貴10萬元，這是一條甚麼數？要搞清楚，過渡性房屋只得5年壽命，一般公屋卻起碼有50年。

 

　　局長說，低層單位平均價53萬元，高層65萬元，分別減少2萬及3萬元。這並不中肯，以低層最平單位計，讓人以為不貴，這何嘗不是偷換概念。

 

　　原來269.4億，給人批評說貴，左減右扣，原來只減了10億不夠。其中竟然為慳2億扣起不裝冷氣機，為了讓人覺得有盡力；但把冷氣刪掉，劏房戶收入低，根本沒能力購買和安裝冷氣機，是否有點涼薄。

 

　　此外，只提供單位籠統造價，沒有明細，以「擠牙膏式」發放資訊；另外斬件申請撥款，又是讓人覺得錢不多，一切一切都是反映官僚作風，就是不肯面對自己設計不好的現實計劃，靠包裝宣傳，借現在政府在立法會夠票，「夾硬」上馬。

 

 （資料圖片）

 

　　這一次政府玩宣傳玩得走火入魔，未宣布具體細節，局長何永賢還粉墨登場看示範單位，還帶同劏房戶去看，一副先斬後奏模樣。而且用「簡約公屋」一個美麗名字代替得5年壽命的「過渡性房屋」，又是玩文字把戲，這是好學唔學，學埋西方玩宣傳手法，用粉紅色包裝去掩飾污點。

 

　　上星期六，即是兔年內地首個工作日，廣東省政府在廣州召開「全省高質量發展大會」，向各界發出強烈的「搶時間、拼發展」的信號。省委書記黃坤明說「不可能繼續拼土地、拼價格、拼勞動力」，「躺平不可取、躺贏不可能、奮鬥正當時」，只有「高質量發展」。

 

　　要知道廣東已經連續34年GDP全國第一，人家仍懂得居安思危。省委書記黃坤明說扎扎實實抓好今年，抓好5年，再深耕10年、30年，必定能再造一個新廣東、再創讓世界刮目相看。

 

　　人家省領導夠膽規劃奮鬥30年，再造一個新廣東。特區政府有無膽識再造一個新香港？還要十幾年才填好明日大嶼來，倒不如把興建簡約公屋的錢，請求國家用填海神器，24小時不停填。以國內速度，相信不到兩年已經填完，前後3年已經上樓了。

 

　　沒有創新思維、沒有全局觀念、沒有急市民所急的心，新政府仍然是舊思維。舊瓶新酒，香港低下階層仍在水深火熱之中，中產繼續沉淪，只益了那些大財團和既得利益者。
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#過渡性房屋 #劏房 #官僚 #舊思維

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk