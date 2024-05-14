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大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包
素食
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大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　五月剛開始，「穀雨」（此節氣過後，雨水會明顯變多）才過了十數天，暴雨就急不及待的，撲湧吹襲而來。來得快，下得兇的大雨，導致廣東高速公路崩塌，造成20台汽車陷落，至少24人死亡30人傷。沒想到，還沒來得及清理和恢復，幾天過後，廣東的中山市、珠海市、江門市和恩平市等，分別發出暴雨紅色預警；同一天的早上，香港的將軍澳和清水灣一帶，4小時降雨量高達390毫米，多處傳出淹水的災情。

 

　　地球的另一邊，過去長時間飽受乾旱之苦的東非肯亞，竟然下起一個月的暴雨來。洪水摧毀了道路和橋樑等基礎建設，死亡人數達188人。巴西南部南里奧格蘭德州，亦連日來飽受暴雨的侵襲，多處淹水。據說，部分地區的水位，更是150年以來最高的。還有，美國內布拉斯加州的強烈龍捲風，和非洲地區的旱區……大自然的反撲，好像愈來愈兇猛，愈來愈不饒人。

 

　　在全球暖化效應下，極端天氣更見頻繁。所造成的災禍，我們仍能「人強勝天」嗎？面對這種種因越發隨機性的氣象，而造成的不便或災害，我們是不是應做點甚麼，試著重新學習跟大自然相處？減少不必要的浪費？過走塑生活？還是？而各國政府是不是也應該針對極端天氣，從治水、糧食和傳染病等範疇，好好來作準備？看來，應對氣候變化這課題，還得加把勁喔。

 

花樣蒸包（4人份）

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

發酵時間：1小時

 

煮食時間：30鐘  

 

材料：

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

全麥麵粉 3茶杯／紅蘿蔔 半個／新鮮木耳 1大朵／鮮香菇 6個／薑 1塊／芹菜 2根／板豆腐 1磚

 

調味：

 

鹽 2茶匙／糖 1茶匙／肉桂粉 1茶匙／南薑粉 半茶匙／麻油 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／蔬菜刨刀／廚房紙巾／擀麵棍／湯匙／茶匙／大沙律（拉）碗／平底易潔鑊（不沾鍋）／木筷子

 

步驟：

 

　　1. 刨去紅蘿蔔的皮，清洗後，切成絲 （如圖）。

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

　　2. 將新鮮木耳切成絲。

 

　　3. 將鮮香菇，連菇蒂，切成絲。

 

　　4. 沖洗乾淨薑塊，保留薑的皮，切碎（如圖）。

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

　　5. 洗淨芹菜後，切去根部，再切碎（如圖）。留起2湯匙左右，待包包子時用。

 

　　6. 用廚房紙巾吸走板豆腐多餘的水份（如圖）。

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

　　7. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），放入步驟6，加點鹽，炒乾炒碎（如圖）。

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

　　8. 把步驟7，連同步驟1-5放大沙律（拉）碗中（如圖），加入調味料，攪拌均勻。待用。

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

　　9. 放全麥麵粉和1湯匙的酵母粉於另一大沙律碗中，攪拌均勻。逐少加入1.5茶杯的清水，攪拌成麵糰（如圖）。然後放室溫發酵1小時。

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

　　10. 取出步驟9，切成八份（如圖）。

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

　　11. 取出一份，揉搓成小圓球，用擀麵棍壓成皮（如圖）。重複，弄出八片麵皮。

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

　　12. 拿起其中一份步驟11，舀入2湯匙的步驟8（如圖）。用手拿起皮的末端，合上，並輕輕向右扭動成花朵的形狀。在中心位置，放點之前預留的步驟5。重複至所有饀料或麵皮都用完。

 

大自然反撲？暴雨不饒人！應對氣候變化要加把勁！今期素包點食譜：花樣蒸包

 

　　13. 倒2湯匙的食油於平底易潔鑊中，油煮沸後，放入步驟12，灑上2湯匙的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，續以中火煎至金黃色。

 

筆記：

 

1. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

2. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 薑的抗氧化力高於蔬果，可以防衰老、促進血液循環、增加免疫力。

4. 芹菜有可幫助鈣質附著在骨骼的維生素K，亦有提升免疫力的維生素A和C，以及多種抗氧化劑。

5. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#識食#素食#食譜#素食譜#暴雨#水災#全球暖化#素包#紅蘿蔔#菇類#芹菜#豆腐#營養
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