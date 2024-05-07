遵從媽媽對煮食的熱情與堅持，用心做事，力求超越上一次的自己！今期素食譜：清炒茄子

縫衣店的姨姨，正在咪著眼睛，修補著客人送來的上衣。不起眼的小店裏，師傅正小心翼翼地利用「金繼」技術，來修復破碎了的陶器。廚房裏，媽媽正弄著已經不知道是第幾趟的蘿蔔糕，透過不斷的嘗試與改良，以求做出既清甜又有嚼勁的獨門蘿蔔糕來……衣服舊了，換新的就好；茶杯打破了，丟掉就是；做不了蘿蔔糕，去外面買就好，別浪費時間和心思。看似不足掛齒的小事，有些人卻堅持著，默默用心作事。

縫衣店阿姨知道，這是阿美的阿嬤留給她，很是珍貴的東西，於是特意的去幫她找來那個年頭才有的布料，把衣服上的破洞修補了回來，教阿美拿在手中淚流滿臉。師傅不單遠從日本，把修復過來的茶杯寄回來給阿兒，還附上了一盒傳統茶點，沒想到，邊用修復回來的杯子喝茶，邊吃著小點，是如此份外香甜；我一口接一口吃著，媽媽鑽研多時，精益求精的蘿蔔糕的同時，隔壁嗜嘴的陳太太也走了過來，搶著要拿點回家給小孩們吃。

蔬菜架上的茄子，呈現艷紫色，美得教人忍不住買它回來。可是，總是不甘心，它那亮麗的紫色會隨著烹調而流失。這一次，打算追隨著縫衣店阿姨的心思，學習日本師傅的用心，以及遵從著媽媽對煮食的熱情和堅持，不管再要嘗試了多少遍，失敗了多少次，也得重弄一次。就看看這一次，能不能超越上一次的自己，弄出理想的茄子……（你們覺得呢？）

原來，專注做事，不懼困難，力求做到最好，不只教人感動，亦令自己興奮不已。