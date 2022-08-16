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【晴報專訊】一名17歲青年昨在尖沙咀一大廈高處墮下，倒臥平台位置，救護員接報到場證實他當場死亡，警方封鎖現場調查，消息指有人在事發前於天台進行極限運動「飛躍道」，疑因此失足墮樓。

事發於尖沙咀樂道華源大廈

事發於昨午近3時，警方表示，接獲多個報案，指尖沙咀樂道華源大廈有人從高處墮下平台昏迷，救護員到場後發現17歲事主倒臥大廈2樓天井位置重創，當場證實死亡，地上留下大量血漬，天台遺下疑屬事主的一隻鞋。警員封鎖現場調查，據悉死者與2名朋友準備拍攝飛躍大廈天台的過程，期間疑失足墮樓。

英國極限運動團隊「STORROR」曾來港拍攝「跳天台」，但專家強調高手動作經苦練得來，一般玩家切勿模仿。（STORROR IG圖片）

「飛躍道」沒有既定運動場所，講求流暢翻越、穿越障礙物和於不同平面迅速跑跳穿梭，本港在2018年亦曾發生類似意外。香港飛躍道協會教練盧振宗指，「飛躍道」不一定要在天台進行，因不少人循網絡影片「自學」或自行組隊遊玩，加上不時有高手如英國著名極限運動團隊「STORROR」等拍攝及上傳「跳天台」影片，不少人看過影片或以為能駕馭高難度動作而跟隨。

高手拍片勿盲從 教練不建議天台玩

他強調高手所做的動作都是「台下十年功」苦練得來，且心理質素也會影響實際表現，籲玩家應在教練在場下，於公園或遊樂場等安全地方練習，確保熟練技巧後才提升動作難度，以減少受傷。

跑酷移動藝術協會教練陳崇祐亦不建議在天台進行「飛躍道」，強調每次天台挑戰如同「玩命」，有自信者也可能會失手。他認為玩家最易犯錯包括練習不足、心理質素不足和不注意環境安全，需先認知自身能力水平。







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