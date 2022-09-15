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【晴報專訊】經濟活動漸漸復常，各行各業亦積極請人。有調查發現，55%受訪僱主擬在來季請人，以建造業、資料科技及通訊科技媒體業及銀行、金融、保險及房地產業最殷切。調查機構指，移民潮加快人才流失，有僱主為挽留人才奇招盡出，不但允許員工「帶職移民」，外判工作到外地情況亦更普遍。

港來季淨就業指數為+36%，按季升15個百分點。

ManpowerGroup（萬寶盛華）香港在上月訪問520名僱主，其中55%預算在未來3個月增加人手，33%料維持現有規模，只有12%打算縮減人手。經季節性調整後，來季淨就業指數為+36%，按季升15個百分點，對比最新全球淨就業前景+30，亦高6個百分點。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊

在8大行業之中，「建造業」、「資訊科技及通訊媒體業」、「銀行、金融、保險及房地產業」的淨就業指數最高。萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊解釋，多項基建上馬加速建造業人手需求，惟行業人手本身已有青黃不接，未來3年料每年要有1萬新血加入，目前行業已嘗試用不同新科技，提高行業形象及吸引力。

徐續指，近年各行業加快數碼轉型，對網絡保安專才需求殷切，同時區塊鏈、加密演算以及使用者體驗相關等方面人才需求均有上升，增加僱主招聘壓力。

基層中層職位流失嚴重

目前全球多個國家都積極吸納人才，徐稱，基層及中層職位流失嚴重，專才移民外國門檻亦較低，僱主不得不加薪及加強培訓挽留人才，亦會嘗試提供更大彈性，例如容許在家工作或4天工作等，讓員工平衡工作及生活，甚至有僱主讓員工移民後繼續留在原有崗位；大企業亦流行透過人力顧問，將後勤或不用面對客人的工作外判到外地，「派去英國、台灣做香港嘅工作，只要能於限期前交貨便可以」，而萬寶盛華接到的外判委託亦按年增5成。







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