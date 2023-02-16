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【晴報專訊】近日霧鎖香江，抽濕機大派用場。消委會抽查市面14款機型後，發現當中6款在標準環境下每日抽濕量，較廠商聲稱的數值低0.6%至5.3%；另有2款在安裝HEPA過濾器後，抽濕能力即分別急降13.2%和23.1%，2款機的能源效益標籤原為1級，但實際僅達2級和4級水平，其中一款二合一空氣淨化抽濕機，因正常使用時必裝濾網，每年電費估算要多花逾1成。

涉事兩款抽濕機裝上HEPA後，抽濕量即較聲稱低逾1成及逾兩成。（設計圖片）



消委會指，相關個案已轉交機電署和海關跟進，初步證能源效益不達標，若經進一步測試核實，有關產品將要停售。



消委會測試市售10款抽濕機及4款二合一空氣淨化抽濕機（下稱二合一機），發現6款在標準環境下，每日抽濕量較廠商聲稱略低0.6至5.3%。

消委會共測試10款抽濕機及4款二合一空氣淨化抽濕機



其中2款「惠而浦DS242HG」及「金章牌ZD2888」在未裝HEPA濾網時，抽濕量較聲稱略高，惟當裝上HEPA後，抽濕量即較聲稱低13.2%和23.1%，2款機的能源效益均為1級，惟實際只分別為2級和4級。根據機電署能源計算機，若按2機聲稱的耗電量推算，每年用450小時，耗電分別為103度及112度；若以每度電2元計算，估算每年電費約206元和224元；惟消委會實測後，兩款機每年估計電費實為230元和258元，貴近12%和15%。



兩機每年估算電費 貴一成

黃鳳嫺（右）建議消費者改看能源標籤的抽濕量會較準確。左為譚鳳儀。



消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指，「惠而浦DS242HG」為二合一機，消費者使用時必裝HEPA，廠商不應以「拆網」數據申報1級能源效益，故「實際上是要降級」。惠而浦回覆本報指，按消委會報告，「DS242HG」獨立抽濕效能符合1級能源效益；另提供的「抽濕同時淨化」功能，則可按客人個人需要配合過濾網使用，能源效益會與獨立抽濕有別，並強調在香港認可實驗室完成測試及取得認證，各方面表現與原廠設定一致，強調無違商品說明條例，亦不構成安全問題。



金章牌廠商則指，HEPA是隨機附送的贈品，毋須安裝亦可正常操作。惟譚直言，消費者既獲贈品「自然會安裝」，廠商未標示安裝後的效能變化，有誤導之嫌。

機電署正進一步測試兩款涉事抽濕機，倘仍不達標或要回收。



消委會指，兩機測試結果已轉交機電署及海關跟進。機電署指，委託第三方實驗室測試後，惠而浦聲稱抽濕量為額定的87.8%，金章牌則為額定的74.8%，不符強制性標籤計劃下規定的90%。署方正按產品能源標籤實務守則要求作進一步測試，若仍不達標，會刪除相關型號參考編號，即不可再在港供應。譚認為，若最終未達標，除停售外，廠商有必要回收。海關則指，若發現有貨品違反商品例，會採取適當執法行動。



機電署再測試 倘不達標或要停售



消委會總幹事黃鳳嫺指，大部分廠商宣傳每日抽濕量時，採用「廠商慣用環境」數據（即室溫30度、相對濕度80%）。但14款機型在「標準環境」（即室溫26.7度、相對濕度60%）抽濕量為8.5升至17.8升，在「廠商慣用環境」卻有15升至30.1升，平均相差逾70%。黃指，過去已多次提醒廠商改用「標準環境」數據免誤導，但一直未有改善，建議消費者改看能源標籤的抽濕量較準確。







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