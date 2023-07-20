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【晴報專訊】應屆文憑試考生幾乎整個高中都在疫情中度過，比前人要付出更大努力，而特殊考生則要再有加倍的堅毅和決心。3名傷殘港隊成員分別克服身體局限，不單在運動上有成就，患大腦麻痹的陳可欣昨放榜更考獲6科23分，與同窗周朗浩及袁泳琪齊齊獲大學錄取，準備開展人生新一頁。患罕見病的楊樂天，僅一雙手掌能活動自如，惟他靠拉筋及按摩，才能如一般考生般操卷，但無辜負父母取名「樂天」，憑樂觀本色和不懈努力，考獲6科21分，冀如願入讀大學，未來能真正在社會「站起來」。

紅十字會雅麗珊郡主學校3名港隊成員，齊齊獲大學錄取（左起，袁泳琪、陳可欣、周朗浩）。

紅十字會雅麗珊郡主學校今年有5名學生應考DSE，19歲的陳可欣因患大腦麻痹，自幼手腳乏力，要靠輪椅代步，寫字易累，每溫習半小時至1小時便要休息和按摩，考試時亦需適時做紓緩動作，否則會「失去力量」，她應考所有科目均要加時75%，並用平板電腦打字。她不諱言，高中上網課難免較懶散多甩漏，中六時才覺醒發憤，終在中文、數學、通識、歷史和會計均考獲4，英文科獲3，為該校唯一達大學最低入學門檻成績的學生。

可欣本身是輪椅硬地滾球港隊代表，曾在巴林2021亞洲青少年運動會勇奪亞軍，早前透過學生運動員學習支援及入學計劃，獲理大直接取錄。對能克服身體限制，兼顧學業與體育，可欣指「秘訣」在於分配好時間，「溫書時集中溫書，運動則集中運動」，更要感激父母陪伴在側，因其學校附近藍田站升降機自今年4月起維修，回校應考路程由5分鐘大增至15至20分鐘，靠父母安排復康巴士才能解決。

19歲的周朗浩亦患大腦麻痹，且有讀寫障礙，寫字緩慢潦草，應考時亦要打字，並要加時40%至60%，但本身為輪椅劍擊港隊的朗浩，備戰DSE時仍每周練劍4次，下午7時完成學校補課，便到體院訓練至約晚上10時。朗浩坦言，兼顧兩者不易，曾想過放棄，有賴隊友及家人鼓勵才堅持，更在DSE考獲6科13分，同樣經學習支援及入學計劃獲嶺大取錄。他稱，無想過因運動入大學，寄語師弟妹「即使看不到結果都要堅持，最終或可迎來驚喜」。至於天生成骨不全的19歲袁泳琪則是輪椅乒乓波港隊成員，她6科考獲16分，亦獲嶺大直接錄取，她形容母校像「溫室」，盼日後可跳出舒適圈，結交不同朋友，展開人生新頁。

患「杜興氏肌肉營養不良症」的楊樂天自9歲起常跌倒，後轉到紅會甘迺迪中心上學，直至12歲才找到病因，惟身體愈來愈差，要靠輪椅代步，手臂亦漸乏力，如今只餘手掌能活動自如，更不時要拉筋及按摩放鬆，腰部久坐也會累，服藥後易頭暈，要躺下休息，溫習時間比常人更少。雖然考試獲加時75%，但平日都在家勤操卷，並靠父母協助放鬆雙手。惟考試時仍要自行調節速度，連能否完卷亦無信心，更擔心英文科不合格，幸最終與數學、企會財科一同取得第4級，最佳6科考獲21分。

楊樂天只餘手掌能活動自如，靠拉筋及按摩放鬆雙手，才能勤操卷備試。

患罕見病的樂天坦言，也想過「點解係我」，但無忘記父母為他取名「樂天」，勉勵其他考生「面對困難都要積極面對，成日好灰對件事無幫助，盡力就好」。他又相信，殘障人士在科技幫助下，亦能一展所長，冀入讀城大市場營銷學系，「一定要讀書增值自己，先可以喺社會立足，自力更生，回饋社會的幫助」。

英文未達標 另一肌萎生不氣餒盼再戰

香港耀能協會賽馬會田綺玲學校、患先天脊髓性肌肉萎縮症的林凱涵，僅英文不達標，打算重讀一年，以期在中英文科取好成績，入讀城大中文及歷史課程，未來成為中文老師，並辦詩詞興趣班推廣中國文化。他引用唐朝詩人李白《將進酒》名句「天生我才必有用」，勉勵考生勿被成績定義人生，鼓勵病友憑毅力及信心追夢。

林凱涵打算重讀一年再考，盼成功入讀心儀學系，未來成為中文老師。

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