特朗普第二次就職典禮會不會再惹非議？

下周一(20日)中午,特朗普將在總統就職典禮上再次宣誓,成為百餘年來第一位當選-落選-再當選的美國總統。8年前他的第一次就職典禮在美國社會引起一場爭議,原因是白宮官員堅稱,2017年1月20日在現場觀看特朗普宣誓就職的人數和觀看電視直播的人數創下歷史之最,但很多人並不認同這一說法,因為有大量證據表明,前總統奧巴馬第一次就職典禮的觀看人數更多。

美國主流媒體當時分析了用無人機航拍的現場照片和多個官方機構提供的信息,如華盛頓警方和國家公園管理局(負責管理華盛頓市公眾集會大草坪the National Mall)提供的參與人數估算、華盛頓市地鐵系統那天的載客量等等,然後將得出的數字與2009年奧巴馬第一次總統就職典禮的現場觀眾人數做對比,得出的結論是奧巴馬的觀眾達到了180萬人,特朗普的觀眾最多只有60萬人,因此特朗普沒有打破奧巴馬創下的歷史紀錄。

2017年特朗普總統就職典禮的現場觀眾最多只有60萬人,比2009年奧巴馬的180萬人少一大截。(AP)

白宮拒認「老二」,高官編造謊言

面對媒體的質疑和特朗普口中的「假新聞」,剛上台的特朗普政府立即作出反擊。白宮發言人斯派策(Sean Spicer)在第一次正式記者會上斬釘截鐵地宣布:「這是有史以來見證總統就職典禮人數最多的一次,沒甚麼可爭議的,不論是現場的人數還是全世界觀看的人數(the largest audience to ever witness an inauguration, period, both in person and around the globe.)。」

如此不留餘地的說法引起輿論強烈反彈,媒體指摘特朗普和白宮官員明知是謊言,但因為「不願認老二」,所以仍然堅稱特朗普吸引了最多的觀眾。輿論認為,這種用一個謊言掩蓋另一個謊言的做法,簡直像是小孩子在撒謊。特朗普的一位主要助手、白宮傳訊總監康維(Kellyanne Conway)在NBC News的直播節目中辯稱,斯派策的說法是陳述「另類事實」(alternative facts)。記者當場指出,所謂「另類事實」就不是事實,而是編出來的謊言。這段精彩對白在社交媒體上瘋傳,自然而然打擊了特朗普政府的公信力。

說到底,就是因為特朗普死要面子,任何時候都要說他是最棒的,所以白宮官員才不得不堅持虛幻的錯誤口徑。一開場就與媒體「真刀真槍過招」,導致白宮官員大傷元氣,公信力驟降,斯派策成了眾人嘲笑的對象,電視娛樂節目也拿他開玩笑。這位忠心護主的白宮發言人只幹了半年就辭職了,他後來在接受媒體採訪時對當年做的事表示後悔,並且承認一些說法傷害了他自己的信譽,也傷害了特朗普政府的公信力。

斯派策只做了白宮發言人半年就辭職,後來表示對當年護主言論感到後悔。(AP)

商界大量捐款,助力捲土重來

8年後,特朗普再度上台,而且取得了比2016年總統大選更明顯的優勢,這使得美國商界紛紛向他獻媚。谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果、波音、Meta(臉書的母公司)等美國最知名的大企業都公開宣布向特朗普的第二次就職典禮籌委會捐出巨款,很顯然是希望以此來取得特朗普新政權的好感,避免未來在國家政策層面吃虧。

實際上,以特斯拉電動車公司老闆馬斯克為代表,一些美國最有實力的大公司及其領導人在去年的總統大選中都曾向特朗普提供捐款,但由於那時勝負未分,這些公司比較低調,其領導人大多不願公開承認,只有馬斯克最無顧慮,屢次為特朗普站台。如今塵埃落定,這些大公司的投資也見到成效,所以紛紛公開承認,目的是向特朗普爭功,希望政府的新政策對他們有利。

馬斯克早就高調表態支持特朗普 (AP)

如今,就職典禮的籌備工作正在緊鑼密鼓地進行,整體環境與8年前有很大不同。儘管為就職典禮籌到的款項多過8年前,但觀看就職典禮的人數卻難以預估,一方面是因為人們已經對特朗普失去了新鮮感,另一方面去年的總統大選沒有引發舞弊、造假之類的兩黨爭議和法律糾紛,共和黨的支持者如今對特朗普獲勝感到心滿意足,刺激他們冒著嚴寒去看就職典禮的動力似乎不是很大。

現場保安嚴密,外圍氣氛熱鬧

總統就職典禮是美國歷史上的一件大事,象徵著華盛頓政壇出現改朝換代。典禮的現場設在國會大廈外的平台上,只有國會議員和少數嘉賓能近距離參與,大多數觀眾因距離很遠,只能看到附近大屏幕上的影像,無法親眼見到兩位總統進行權力交接。此外,現場保安非常嚴密,觀眾要提早幾個小時經安保檢查後入場。在這嚴寒的日子裏,靜待幾個小時並不好受。而應邀出席儀式的嘉賓則會在儀式開始前不久才到場,而且他們的座椅下面有暖氣,感受自然不同。

總統就職典禮在國會大廈外的平台上舉行 (AP)

在包含新總統宣誓和發表就職演說等主要儀式結束後,總統一行會乘車從國會前往白宮,還有民眾的花車遊行和青少年的鼓樂及舞蹈表演。成千上萬的人會聚集在連接國會與白宮的賓夕凡尼亞大道兩側,一些特殊地點還有臨時搭建的階梯看台,讓一部分觀眾能坐下來欣賞。進入這些區域也需要提前經過有關部門的安檢,上看台還要出示就職典禮主辦機構發出的證件。當年我在美國採訪總統就職典禮時,曾登上指定看台拍照(見下圖),並與看台上的便衣探員交談,他是芝加哥市的一名警察,被臨時抽調到華盛頓參與就職典禮的安保工作。

2005年1月20日,作者採訪小布殊(George W. Bush)總統的就職典禮。(圖片由作者提供)

在安保區域外面,往往會有各種各樣的請願和抗議活動,警方會高度戒備,見下圖。

2005年1月20日小布殊(George W. Bush)總統就職典禮期間,抗議者與警察隔著鐵絲網對峙。(圖片由作者提供)

警方高度戒備的原因之一,是總統的車隊會在途中停下,總統和第一夫人會下車步行,向在場的民眾打招呼。這個傳統始於不久前剛剛去世的卡特總統,他在1977年1月20日宣誓就任之後,下車向民眾打招呼,表現非常親民,後來的歷任總統也都步行一段路,與在場的民眾互動。這無疑給保安人員增加了工作量,因為安檢範圍要擴大很多倍。

在其首次總統就職儀式後,特朗普按慣例在賓夕凡尼亞大道向兩旁民眾打招呼。(AP)

今後這一個禮拜,除了就職典禮過程之外,各界關心的另一個焦點是特朗普如何兌現他在競選期間反複強調的多項承諾,例如一上任就可以令烏克蘭戰事停火,上任第一天就會宣布對中國、加拿大墨西哥等很多國家徵收高額關稅。本周還將出現他的第一個挑戰:政府部長人選能否順利獲得參議院的確認。所有這些問題都尚無答案,但對特朗普能否順利開始第二個任期會產生很大影響。特朗普2.0是否能有個「開門紅」,下周將會有初步結論。而特朗普的每一項決定(關稅、吞併格陵蘭等),都不僅會影響美國內政,還可能給世界各個角落帶來嚴重後果。







