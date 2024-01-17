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新一年開始，不少人都會為個人成長、事業等方面訂立新目標，例如打工仔想要升職加薪、或想接觸新事物，便會開始密謀轉工，不過，要遇上僱主及求職者雙方有興趣、又適合求職者自己能力的工作空缺並非容易。不少公司的招聘廣告都列明求職者要有多年工作經驗，令大眾認為工作經驗越長越好，然而有些工作經驗是有「盡頭」的，當你達到一定的年資後，之後再累積的經驗就不能為你的事業增加價值，令你遇上事業的樽頸。要減少出現此「事業樽頸」的機會，新一年你可以：

1. 學習工作範疇以外的東西

雖然香港打工仔出名拼搏，工作忙碌，較難騰出私人時間，不過依然鼓勵各位盡量在工餘時間抽空增值自己，因為隨著自己、社會及時代的進步，每個階段都有新知識值得學習，例如近年智能科技、人工智能等新技術湧現。如果不學習新事物，就很容易脫節、甚至被淘汰。另一方面，當你打好事業基礎後，在自己熟悉的範圍上再學一些新知識，秉持精益求精的態度，亦有助你在工作上發揮得更好。

2. 建立「對人」的經驗

溝通是十分重要，學習對人的技巧及智慧，例如良好的說話邏輯及技巧，相比學習工作上的硬件知識更為複雜。能建立良好的人脈網絡，可以互相交換知識，為自己建立一個正面的形象，有助你得到更多的機會，開拓不一樣的視野，從而減低出現「事業樽頸」的機會。

此外，即使你認為自己已達到一定的年紀，學歷及技能不足，難以找新工作，但又想在新的範疇發展，坊間亦有提供相關計劃協助，例如過往僱員再培訓局與勞工處合辦「後50．實習生計劃」，為已離開職場但仍有就業意欲和能力，以及希望轉業的「後50」（50歲或以上人士）提供短期實習機會，協助他們掌握就業市場現況，裝備工作技能和調整心態，以重投職場。

坊間也有不少進修課程，可助有需要人士重訂事業方向，以下為部分僱員再培訓局於1月或2月開班的課程可供參考：

地區 開班日期 課程名稱 培訓機構 詳情 藍田 1月29日 高級保安及物業管理基礎證書 基督教勵行會 按此 荔枝角 2月27日 中醫診所助理基礎證書 匯縱專業發展中心 按此 藍田 2月23日 家務助理基礎證書 基督教勵行會 按此 觀塘 2月21日 網路工程技術員證書 港專職業訓練學院 按此 尖沙咀 2月19日 物理治療助理基礎證書 香港城市大學專業進修學院 按此 觀塘 2月6日 花店實務及花藝設計助理基礎證書 港專職業訓練學院 按此





行動勝於一切，明白了上面的道理，要突破事業樽頸位，還是需要打工仔自己的行動及努力去改變一切。跌入樽頸位並不可怕，最重要是能及時調整心態，付出時間和努力為自己改變。







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