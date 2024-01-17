2024-01-17
中年轉職｜遇上「事業樽頸」點算？自我增值、學習新事物免脫節！提升溝通技巧，樹立正面形象吸機會
新一年開始，不少人都會為個人成長、事業等方面訂立新目標，例如打工仔想要升職加薪、或想接觸新事物，便會開始密謀轉工，不過，要遇上僱主及求職者雙方有興趣、又適合求職者自己能力的工作空缺並非容易。不少公司的招聘廣告都列明求職者要有多年工作經驗，令大眾認為工作經驗越長越好，然而有些工作經驗是有「盡頭」的，當你達到一定的年資後，之後再累積的經驗就不能為你的事業增加價值，令你遇上事業的樽頸。要減少出現此「事業樽頸」的機會，新一年你可以：
1. 學習工作範疇以外的東西
雖然香港打工仔出名拼搏，工作忙碌，較難騰出私人時間，不過依然鼓勵各位盡量在工餘時間抽空增值自己，因為隨著自己、社會及時代的進步，每個階段都有新知識值得學習，例如近年智能科技、人工智能等新技術湧現。如果不學習新事物，就很容易脫節、甚至被淘汰。另一方面，當你打好事業基礎後，在自己熟悉的範圍上再學一些新知識，秉持精益求精的態度，亦有助你在工作上發揮得更好。
2. 建立「對人」的經驗
溝通是十分重要，學習對人的技巧及智慧，例如良好的說話邏輯及技巧，相比學習工作上的硬件知識更為複雜。能建立良好的人脈網絡，可以互相交換知識，為自己建立一個正面的形象，有助你得到更多的機會，開拓不一樣的視野，從而減低出現「事業樽頸」的機會。
此外，即使你認為自己已達到一定的年紀，學歷及技能不足，難以找新工作，但又想在新的範疇發展，坊間亦有提供相關計劃協助，例如過往僱員再培訓局與勞工處合辦「後50．實習生計劃」，為已離開職場但仍有就業意欲和能力，以及希望轉業的「後50」（50歲或以上人士）提供短期實習機會，協助他們掌握就業市場現況，裝備工作技能和調整心態，以重投職場。
坊間也有不少進修課程，可助有需要人士重訂事業方向，以下為部分僱員再培訓局於1月或2月開班的課程可供參考：
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地區
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開班日期
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課程名稱
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培訓機構
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詳情
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藍田
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1月29日
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高級保安及物業管理基礎證書
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基督教勵行會
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荔枝角
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2月27日
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中醫診所助理基礎證書
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匯縱專業發展中心
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藍田
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2月23日
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家務助理基礎證書
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基督教勵行會
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觀塘
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2月21日
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網路工程技術員證書
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港專職業訓練學院
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尖沙咀
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2月19日
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物理治療助理基礎證書
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香港城市大學專業進修學院
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觀塘
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2月6日
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花店實務及花藝設計助理基礎證書
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港專職業訓練學院
行動勝於一切，明白了上面的道理，要突破事業樽頸位，還是需要打工仔自己的行動及努力去改變一切。跌入樽頸位並不可怕，最重要是能及時調整心態，付出時間和努力為自己改變。
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