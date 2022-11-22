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過兩天就是每年的感恩節（Thanksgiving day），十一月第四個星期四。

以前問過些身邊朋友，感恩節是啥玩意？有回覆說似乎習俗上是一個「要感謝他人」及「要吃火雞」的節日。每年得到的認知就是感謝誰、感謝甚麼恩？似乎沒聽，也不用隆重其事；反之，因為這個節日，大家很忙去買禮物、食火雞，才是忙碌張羅的事項！

這個以美國感恩節為主的日期。教科書或現代世俗總把感恩節寫得很美好，不過也有美國女星抱打不平，曾說「我們不過感恩節，因為它是個『屠殺的節日』！」為甚麼會這麼說？這必須追溯到白人入侵美洲後，跟美洲原住民的衝突了。時過境遷，美國把感恩節塑造成「當年的移民在原住民幫助下，穀物豐收，大家開開心心一起慶祝，表達感激」的歡樂節日，還成為美國特有文化對外輸出。血腥的歷史就這樣被掩蓋，不太被後人記得……後來，美國著名百貨公司Macy美斯百貨會舉辦感恩節遊行，作為美國當地最著名的慶典；也啟動成商業活動，大家的過節焦點就在購禮物，買火雞，在家大吃大喝。至於怎麼將感恩化諸行動做些報恩的事？似乎沒人再提過。

過去在美國生活時，第一次在當地過感恩節，印象的確是「買買買」、「開大餐」的節日。腦中問號就是人們買那麼多物品，就是感恩？向誰感恩？感甚麼恩？

從小被教育為「知恩要圖報」、「滴水之恩要湧泉以報」，略知道中國傳統經典文化是沒有感恩這個詞彙，強調的是「報恩」。老子有一句「以德報怨」的「報」字，孔子有「以直報怨，以德報德」 ，都有「報」之意思！佛教有這一句：「上報四重恩」，也有「報」字，報的恩包括佛恩、國土恩、父母恩、眾生因。中國文化在人倫上有這句：「敂勞未報」，是作為人子女以示對父母辛苦養育照顧之恩未有好好報答⋯⋯。全部都是講「報」，報就是行動，是回饋式。

（圖片由作者提供）

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（圖片由作者提供）

趁感恩節可以鼓勵大家轉形式，來個「報恩節」，用行動來報恩，也是很值得提倡。報恩可以循四個範疇方位來做，包括：

1. 【報天地恩】感謝天地蒼生。生活所有的一切都應珍惜，尊重天地萬物，天地生命；愛護地球，節省用水，減少浪費；外出自備三寶：環保飯盒、保暖杯、筷子匙羹叉，減用外賣盒，都是感恩行動化的行為之一。

2. 【報國土恩】感謝國家帶來護蔭。所謂歲月安好，其實國土安好，實雄有不少無名英雄為我們的生活做了估計不到及看不見的幫助及安排，才得已坐享平安平靜、有糧有水有電有煤、有科技有能源、有便捷交通有快速補救的生活；報恩就是安分守紀、齊心努力、不只是批評或埋怨，不添煩不增亂。有需要時盡己之力互助共融。

3. 【報父母恩】每個人的生命都是由父母帶來。供食供住供養供教，母親更是幾乎以自己的命來付出；報恩就是給予父母經濟回饋、實際關懷、照顧需要、聆聽陪伴、電話傾談、身體接觸（拖手、擁抱、按摩、推背、搓揉）。

4. 【報社會恩】給予物質或非物質回饋，捐錢也好，捐物資也好，做義工、出計策出勞力，發心發願送上祝福心念也好，只要是發送「報」的行動，都是有饒益性的。







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