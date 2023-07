加入最愛專欄 收藏文章

為慶祝美國國慶,今文將為之贈興。

1. 祝美國民主選出了個夢遊總統。

上周四(29日),拜登接受NBC訪問時,發夢話,謂美國在1960年有內戰,亦混淆了美國憲法和美國獨立宣言,夢話完畢就離座夢遊,而當時訪問尚未完結(圖一)。

今時在一個調查中,有三分之二被訪的選民,有43%的民主黨選民,認為拜登的健康和心理不宜做總統(圖二)。但為何在短短的兩年前,美國選民就選出了拜登,他們難道當時就不識Joe Biden,就是糟.拜登?

2. 拜登自詡其Bidenomics創造的職位較歷任總統多。

本欄於今周一(3日)文《Bidenomics》已反駁過(圖三),Bidenomics不單在就業數字上假吹噓,但一個真實的成就是為美國帶來更多的債務和通脹,如何說來?

拜登任總統以來,花了大量錢去刺激經濟,明顯的是美國國債又到頂,又要提升國債上限,但經濟增長呢?

財長耶倫講了五粒字:trickle-down economics did not work;譯過來是:錢(經濟動力)未能流向大眾。

拜登花了的大量公餉只推高了通脹(人人都知啦!不然美聯儲局怎要加N次息),但美國的GDP上去了嗎?今時市場認知是,在今年第四季的GDP增長是0.2%,而不是如美聯儲局在6月議息會上希望的1%。新鮮熱辣出爐的美國製造業ISM指數是跌至46.3,較上月又差勁了(圖四)。

這個製造業ISM指數其中有三個分項:(1)就業;(2)新定單;(3)定單價,均又再挫(圖五)。標普環球市場的商業經濟師Chris Williamson話:

「The health of the US manufacturing sector took a sharp turn for the worse in June, adding to concerns over the economy potentially slipping into recession in the second half of the year。」

譯過來是:加大了下半年步入衰退的可能性,當今時新定單的跌幅是自2009年以來最大、最急時,想要在未來數月急扭轉是有難度的。

3. 拜登最叻拱火。

不少人以為拜登這位老人家是慈祥的,但他上任之時,筆者就曾為文,拜登,這個老奸……因為你翻看他三十多年從政的政績,都是贊成、策劃去濫炸他國的,所以好戰俄烏戰爭是必然事,問題是他濫炸到乜程度。

大家一般以為拜登只援烏,但也暗中援波蘭(圖六),這個拱火舉措會否刺激了俄羅斯?不過這也是拜登想要的。

由於烏克蘭反攻不成,拜登便想加強烏的火力,用甚麼呢?就是用上已被120個國家禁用的集束彈(圖七)。美國要讓烏克蘭做醜事,是因為美國有大批這類集束彈,與其放在庫存,不如讓烏克蘭用上烏俄戰場。

美國為拱火,會經常生安白造找藉口。數月前上全球新聞的氣球事件便是。

日前,路透社追問了五角大樓的一段新聞稿,問出了,該氣球沒有收集美國的數據,氣球上尚有美國製的器械(圖八),白宮更進一步謂:

But the White House in follow-up had admitted the three objects could have been 「totally benign。」 President Biden in mid-February acknowledged that they were likely「balloons tied to private companies, recreational or research institutions, studying weather or conducting other scientific research。」

譯過來是:初級製作,可以是私人企業或研究機構或閒娛玩具,以收集氣象及其他大氣數據。

但:這個初級製作就要被高精尖的F-22,以導彈打落。

為何要在美國國慶贈興?一個民望不足的政府,可以借拱火來挽回自己的民望以求連任。但你拱火時,人家又陪你拱,隨時可以擦搶走火,咁就一鑊熟。

