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各位「鏡粉」aka MIRO留意！如果大家之前買唔到MIRROR紅館演唱會門票而入唔到場撐「鏡仔」，千祈唔好錯過以下資訊！事關MIRROR紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》主辦機構大國文化製作有限公司決定MIRROR演唱會每場演出當日上午10時起加推少量即日門票！所有門票於城市售票網公開發售，只設網上、流動應用程式及信用卡電話（2111 5999）訂購，不會安排於售票處發售！

（圖源：MIRROR Facebook）

即睇每場MIRROR紅館演唱會加推的即日門票數量：

7月25日：10張（每張$1,280、$880或$480）

7月26日：20張（每張$1,280、$880或$480）

7月27日：58張（每張$880或$480）

7月28日：28張（每張$1,280、$880或$480）

7月29日：1張（每張$1,280）

7月30日：13張（每張$1,280、$880或$480）

7月31日：18張（每張$1,280、$880或$480）

8月2日：21張（每張$1,280、$880或$480）

8月3日：12張（每張$1,280、$880或$480）

8月4日：18張（每張$1,280、$880或$480）

8月5日：6張（每張880或$480）

8月6日：5張（每張$880或$480）

此外，在演出當日尚餘未有預留或售出座位的輪椅平台門票（如有）亦會於同一時間發售，供所有人士購買。值得留意的是，每人每次限購最多2張門票，門票以英文全名實名登記方式發售，而持票人的姓名必須經核實與其附有相片的身分證明文件上之姓名一致。若購買多於一張門票，購票者須同時提供另一持票人的英文全名，該另一持票人的姓名亦須與其附有相片的身份證明文件上的姓名一致。

即刻搶飛（按此）

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