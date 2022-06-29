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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美股反彈引擎昨日（28日）熄火，三大指數回吐，納指更跌近3%。市場睇實美國今日（29日）公布首季GDP終值及核心PCE物價指數，將為經濟前景及通脹帶嚟啟示，投資者應如何部署？6月消費者信心指數跌至16個月新低，對零售消費股有無啟示？Nike(美:NKE)業績雖勝預期，但盤後仍要跌2%，如何解讀？造車新勢力消息不斷，蔚來(NIO)遭沽空機構狙擊，報告可信性有幾大？理想汽車(LI)趁股價處於高位配售20億美元ADS，料調整持續？

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