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嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

港股半日再升逾300點，市場已消化對經濟衰退的憂慮？月內能否上試百天線，目前約21721？醫療股獲資金積極淨掃貨，惟未見實質利好政策支持，如何解讀？會否是春江鴨進場？汽車股持續強勢，尚有落後的內需股值得部署嗎？

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