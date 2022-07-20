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近日唔知點解，所有人都話樓市下跌，有老友見我們有不少物業，不停追問我點解唔賣樓，否則利息上升，想賣都冇人要，我話公司的物業借貸比率不高，回報亦合格，我亦睇唔到樓市會下跌到一個災難式地步，實在是沒有必要賣樓，老友對我的答案不滿意，彷彿現在唔賣樓就是罪過。

（iStock）

我同老友講，現在賣樓的是甚麼人，大多數是財務有困難的人，打算移民的人，俾人嚇到要賣樓的人，我唔想同那些人爭飯食，所以唔賣樓，如果我們現在也賣樓，打算買樓的人一定會壓價，那些賣樓的業主一定會受到損失，那些錢對他們來說是非常重要，我唔會做衰人，即使日後樓價大跌，我們損失慘重，就當做了好事，做生意，唔係一定要贏到盡，現在唔同那些急於賣樓的人爭，樓價跌幅一定會減少，最後是幫了別人亦幫了自己。

老友始終認為我很蠢，我反問老友睇樓市會不會跌兩成，或者中原指數跌至150點，老友話唔敢肯定，我話唔敢肯定就更加唔好賣樓，萬一樓價唔跌甚至升，現在無端端賣了樓的人就損失慘重，而事實上有不少人，在沒有必要情況下將自住單位賣走，到最後只能租樓住，好彩的就可以買回一個面積比較細，質素比較差的單位。至於現在點解有咁多人話樓市下跌，這叫做法不責眾，咁多人一齊錯，即是大家都冇錯，我並不是話樓市不會下跌，而事實上在美國瘋狂加息之下，香港樓市一定會受到影響，但未至於要在沒有需要的情況下賣樓，這就是我唔賣樓的原因。

我同老友講，現在賣樓的人一定有自己的原因，但多數唔會講真說話，只會話睇淡樓市，老實說，太多專業人士講樓市下跌，對那些打算賣樓的人沒有影響，只是嚇窒了沒有壓力賣樓的人，無端端將自住單位賣走。







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