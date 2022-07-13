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有老友唔明白，在樓市在加息陰影，賣樓移民潮，甚至在傳媒吹淡風之下，樓市能夠保持平穩已經是非常理想，但點解會有內地學生會交一年租金，或多或少都會有一些風險，唔通內地學生唔知道可以每個月交租？

老友真的不明白，有咁多香港人不得不賣樓移民去英國，接貨的大多數是住滿七年的新香港人，不過，那些新香港人買樓之後又未必會長住香港，但唔買又浪費了配額，因為住滿七年是買樓不用繳付30%印花稅，最好解決辦法就是將買入單位租出去，租比內地學生就更好，仲可以用經常不在香港的理由，要求內地學生付整年租金，甚至可以將租金下調多少作為回報，正是一家便宜兩家著，香港租客不習慣這個操作，香港業主更加唔夠膽叫租客交一年租金。

(iStock)

由於這些預繳一年租金的個案不斷增加，不少香港業主亦要求租客預繳一年租金，雖然成功的例子很少，但令到不少業主以為租務市場非常缺盤，就算租客不能預繳一年租金，業主都會將每月租金提高，老實說，租客已經沒有議價能力，租金上升，樓價亦會上升，預繳一年租金對樓市影響是福是禍，真的是很難分辨出來，總之對自己有利便是福，反之是禍。

而事實上那些預繳一年租金的內地同學亦不是無緣無故，最有可能是大多數業主恐怕同學在學期尾的時候唔交租，如果不是預繳一年租金就寧願不租給他們。總括來說，租務市場是有需求，業主才夠膽要求預繳一年租金。









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