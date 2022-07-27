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自從政府於2018年推出公共年金後，市場反應可以用慢熱來形容。經過不斷優化廣告催谷之後，雖然不至於係人都知，但我相信已經很普及了。

隨著人口老化，市場對於能提供長遠和有穩定回報的投資產品，需求甚殷。我認為，政府在這方面的工作，實在是不遺餘力的。

最初推出公共年金時，反應可以用冷淡來形容，因為第一次推出時，是有個100億發行額的，但最終只有9410人認購（全港有110萬65歲或以上的長者），總認購額49.4億元，即是不到發行上限的一半。

大眾市民對於年金有點抗拒，主要因為大拿拿撥走了幾十或一百萬後（最初的認購上限是每人100萬元），這筆錢就只能靠自己長命去每月「賺」回來。但萬一早死，家人又想一筆過取回，是有機會蝕錢的。如果不想蝕，就只可以繼續每個月「搣」，直至達到保證的105%為止（政府年金保證可取本金的105%）。

另外，如果買入年金之後有任何突發需要，唯有退保才可取回自己的錢，但同樣有機會蝕錢的。

結果，綜合了市場意見後，年金公司（按揭證券公司全資擁有，負責公共年金的公司）於半年後優化產品，我當時稱之為政府年金2.0。

這些優化措施包括，受保人過早身故，而受益人想即時取回有關金額，也不會有損失。另外就是特別款項提取安排，如果投保人因為疾病或意外，需要一大筆資金作治療費用，可以提取已繳保費的五成，或最高30萬元（以低者為準，並扣除已支取的年金），作為應急費用。

當然，提取之後，每月支取的年金會相應減少。另外就是放寬個人投保上限，由100萬元提高至200萬元。

到後來，年金公司又將入場年齡由最初的65歲，降至60歲，令到客戶層面進一步擴濶，然後再把投保上限由200萬增至300萬。但原來，由6月1日起，年金公司又將個人投保上限，由300萬進一步調高至500萬。

另外，剛才提到的特別款項提取安排，也由原來的30萬，大幅提高至100萬，或已繳保費的五成，以低者為準。我形容，這個也算是政府年金的3.0版本了！

（iStock）

以60歲人士投保500萬港元為例，男性及女性分別可獲發25500元及23500元的每月年金。如果兩夫婦一起投保最高金額，二人每月合共便可以支取49000元退休金。以今時今日一般中產的退休人士來說，這才是較吸引的計劃呢！而且，這是上限，也不是要每個人都買500萬，但這樣就靈活得多了。

還差一點點，那就是可以安排遞增式的支取金額，以配合通脹的需要。當然，也有人認為，年紀再大一些時，需要用的錢可能反而少了，這樣也可以被通脹抵銷。無論如何，如有這個選項的話，政府年金也算是不俗的退休投資工具了。

作者電郵：lkslo@yahoo.com







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