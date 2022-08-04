Art & Living

收藏文章　

04/08/2022Text: Helena HauPhoto: 官方圖片

4齣燒腦、懸疑、驚悚劇集／電影，讓你瞪大雙眼，不忍直視那反轉的劇情和結局！

#電影 #Movie & Drama #驚悚電影 #驚悚劇集 #恐怖懸疑 #懸疑電影 #午夜彌撒 #Midnight Mass #驚濤 #High Seas #完美敵人 #A Perfect Enemy #閃亮女孩 #Shining Girls #八月電影 #八月juji

　　來到悶熱夏季，不想外出與高溫對峙，那麼呆在屋裏，也可以有緊張刺激的消遣！想將氣氛推至高點，不如選擇幾部讓雙眼瞪大、大腦直接燃燒的懸疑、驚悚劇集／電影吧！今次推介的三部短劇和一部電影，讓你在劇荒之際，仿如抓住稻草般，進行一場貓捉老鼠的懸疑遊戲！

 

#1《我會回來找你》（Shining Girls）

 

 

　　由Apple TV+推出的新鮮滾熱辣的懸疑劇集——《我會回來找你》（Shining Girls）由Elisabeth Moss主演，劇集改編自南非作家Lauren Beukes的同名驚悚小說《The Shining Girls》，以受害者的視角出發，將觀者帶入緊張又刺激的情節中。

 

 

　　劇集以記者Kirby（由Elisabeth Moss主演）的視覺出發，講述Kirby在一次嚴重襲擊中死裏逃生後的故事。Kirby雖為倖存者，但日子並不好過，患有創傷後遺症的她記憶變得錯亂，但悲劇並沒因此結束，身邊還有很多仿如當初發生在她身上一般襲擊個案，只是那些受害者並沒有成為倖存者。為了找出襲擊者，她聯同記者Dan Velazquez一併展開調查，在尋求真相的路上，Kirby需要面對過去的創傷，而一樁樁奇怪的事情也因而發生，究竟「Shining Girls」在劇集中代表了甚麼？而一句「我會回來找你」又是否代表兇手不會放過她……

 

 

《我會回來找你》（Shining Girls）預告片

 

 

  • by Senior Editor

    Helena Hau

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

Staying Fit During Summer
You May Also Like
#電影 #Movie & Drama #驚悚電影 #驚悚劇集 #恐怖懸疑 #懸疑電影 #午夜彌撒 #Midnight Mass #驚濤 #High Seas #完美敵人 #A Perfect Enemy #閃亮女孩 #Shining Girls #八月電影 #八月juji
More on Art & Living

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#DIVAart#Artinvest#Artcation#Clogs#藝術品投資#Trends#Biotin#Dua Lipa#Beer#Watchtrend2020
Art & Living Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
中概風暴
More
Share