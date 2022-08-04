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來到悶熱夏季，不想外出與高溫對峙，那麼呆在屋裏，也可以有緊張刺激的消遣！想將氣氛推至高點，不如選擇幾部讓雙眼瞪大、大腦直接燃燒的懸疑、驚悚劇集／電影吧！今次推介的三部短劇和一部電影，讓你在劇荒之際，仿如抓住稻草般，進行一場貓捉老鼠的懸疑遊戲！

#1《我會回來找你》（Shining Girls）

由Apple TV+推出的新鮮滾熱辣的懸疑劇集——《我會回來找你》（Shining Girls）由Elisabeth Moss主演，劇集改編自南非作家Lauren Beukes的同名驚悚小說《The Shining Girls》，以受害者的視角出發，將觀者帶入緊張又刺激的情節中。

劇集以記者Kirby（由Elisabeth Moss主演）的視覺出發，講述Kirby在一次嚴重襲擊中死裏逃生後的故事。Kirby雖為倖存者，但日子並不好過，患有創傷後遺症的她記憶變得錯亂，但悲劇並沒因此結束，身邊還有很多仿如當初發生在她身上一般襲擊個案，只是那些受害者並沒有成為倖存者。為了找出襲擊者，她聯同記者Dan Velazquez一併展開調查，在尋求真相的路上，Kirby需要面對過去的創傷，而一樁樁奇怪的事情也因而發生，究竟「Shining Girls」在劇集中代表了甚麼？而一句「我會回來找你」又是否代表兇手不會放過她……

《我會回來找你》（Shining Girls）預告片







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