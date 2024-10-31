甚麼是香港設計？在瞬息萬變的世界中，繼續尋根探索屬於香港的獨特故事

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甚麼是香港設計，也許對很多本地設計師而言，這是一直探討的話題。有些本土設計雖沒有刻意融入本土元素，但骨子裏卻存在某種詩意；有些本土設計師卻跑到世界各地，將香港設計登上國際舞台，跳出框架讓世人驚艷。

由香港設計中心創立的Digital Economy Accelerator（DEA）近日迎來新一屆的畢業禮，當中遇到幾個設計企業單位讓人對香港設計又有了新的認知。這些設計單位來自不同背景、不同領域，儘管性質迴異，但同時又能看到彼此間骨髓中的微妙共感，在計劃「最後五強」中，特別有幸與前三名的品牌朋友聊了一下，包括冠軍 - 香丘、亞軍 - OON Jewellery及季軍 - Yi-ming。

「香丘 Heung Yau」是一個香港本地製香品牌。其品牌故事充滿本土風味 - 香港，一個曾經以土沉香盛名，以香命名的地方，品牌聯合創始人亞材表示，「希望以傳統的製作方式，加上創新的意念，製作出各種有助養生修心、天然無害的香產品。讓香品重新成為香港的標誌，成為香港手信。」

OON Jewellery由創始人Glori Tsui主理，她打造出很多標致性設計，最特別處是作品都是根據客人的人生和故事為靈感創作而來。「我希望創作出屬於每個人獨有人生故事的專屬符號（symbol）。以透過現代簡約美學為主軸，將這些寶石首飾向你所愛的人送上祝福。」OON 立足本地，以香港為家，品牌所有設計均是made in Hong Kong。同時，漢字的粵語讀音成為品牌名稱OON（安），也是玉的象徵意義……平安無事。

Yi-ming 是一個以東方時尚為號召的新派時尚服裝品牌，品牌主理人Grace Choi分享，「我們專注於結合精緻的中國細節與西方工藝的旗袍服裝，致力於品質與藝術的完美結合。品牌哲學強調永恆而非短暫潮流，透過重新詮釋歷史風格，創造出跨越世代的服裝。」說到品牌多款系列旨在吸引多元化的受眾，邀請消費者體驗每件作品背後的豐富遺產與創新精神。

另外兩個「五強」品牌也是甚有意思，Christian Stone是一個以互聯網、流行文化與數碼文化的特性為靈感的顛覆世代品牌，而Messy Desk則是一個遊走世界各地的可愛插畫人氣企業，兩位主理人Christian及Jane Lee的創作雖然沒有刻意彰顯所謂的本土元素，卻或多或少受到這裏的創意土釀啟發靈感。







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