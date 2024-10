Art & Living



收藏文章 甚麼是香港設計?在瞬息萬變的世界中,繼續尋根探索屬於香港的獨特故事 甚麼是香港設計,也許對很多本地設計師而言,這是一直探討的話題。有些本土設計雖沒有刻意融入本土元素,但骨子裏卻存在某種詩意;有些本土設計師卻跑到世界各地,將香港設計登上國際舞台,跳出框架讓世人驚艷。 由香港設計中心創立的Digital Economy Accelerator(DEA)近日迎來新一屆的畢業禮,當中遇到幾個設計企業單位讓人對香港設計又有了新的認知。這些設計單位來自不同背景、不同領域,儘管性質迴異,但同時又能看到彼此間骨髓中的微妙共感,在計劃「最後五強」中,特別有幸與前三名的品牌朋友聊了一下,包括冠軍 - 香丘、亞軍 - OON Jewellery及季軍 - Yi-ming。 「香丘 Heung Yau」是一個香港本地製香品牌。其品牌故事充滿本土風味 - 香港,一個曾經以土沉香盛名,以香命名的地方,品牌聯合創始人亞材表示,「希望以傳統的製作方式,加上創新的意念,製作出各種有助養生修心、天然無害的香產品。讓香品重新成為香港的標誌,成為香港手信。」 OON Jewellery由創始人Glori Tsui主理,她打造出很多標致性設計,最特別處是作品都是根據客人的人生和故事為靈感創作而來。「我希望創作出屬於每個人獨有人生故事的專屬符號(symbol)。以透過現代簡約美學為主軸,將這些寶石首飾向你所愛的人送上祝福。」OON 立足本地,以香港為家,品牌所有設計均是made in Hong Kong。同時,漢字的粵語讀音成為品牌名稱OON(安),也是玉的象徵意義……平安無事。 Yi-ming 是一個以東方時尚為號召的新派時尚服裝品牌,品牌主理人Grace Choi分享,「我們專注於結合精緻的中國細節與西方工藝的旗袍服裝,致力於品質與藝術的完美結合。品牌哲學強調永恆而非短暫潮流,透過重新詮釋歷史風格,創造出跨越世代的服裝。」說到品牌多款系列旨在吸引多元化的受眾,邀請消費者體驗每件作品背後的豐富遺產與創新精神。 另外兩個「五強」品牌也是甚有意思,Christian Stone是一個以互聯網、流行文化與數碼文化的特性為靈感的顛覆世代品牌,而Messy Desk則是一個遊走世界各地的可愛插畫人氣企業,兩位主理人Christian及Jane Lee的創作雖然沒有刻意彰顯所謂的本土元素,卻或多或少受到這裏的創意土釀啟發靈感。



