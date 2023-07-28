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通關復常近半年，零售稍見起色但出口仍然疲弱，各企業都努力爭取疫後機遇，但客戶在疫下已改變了消費及採購習慣，不會再「回到過去」，香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀接受訪問時表示：「數碼轉型是必須的，也是一大挑戰。中小企在資金、市場推廣、人力資源、技術創新、減低成本方面都需要幫助。」

一場疫情考驗全球企業的應變力，不少國家及地區的經濟仍然在復甦中。「好像去到日本，晚上9時多餐廳內已沒甚麼人，我坐到10時也不好意思，結帳離開。」加上俄烏戰爭、外滙波動等影響，她指現時生活復常但經濟未復甦。而疫後不少上班族更重視工作與生活平衡，中小企就更難請人。持續進行數碼轉型，既能配合新常態下的消費模式，亦有助企業應對人手不足的挑戰。

申科技券建網店 投資開發API

香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀表示，中小企在市場推廣、人力資源、技術創新方面都需要協助，尤其是進行數碼轉型，面對不少挑戰。（梁巧恩攝）

同時創立W Cellar Limited（尚藤酒業有限公司）的麥美儀表示，公司早已進行數碼轉型：「生意真的多了，香港人消費模式變了，很多時在網上購物，數碼轉型後真的見到成效，我仍然維持店舖，讓客人更有信心。」

其公司有申請政府的科技券協助建立網店，連接會計、客戶關係管理（CRM）系統、企業資源規劃（ERP）系統，與多種電子支付接軌，又花錢做宣傳推廣。為了令網銷做得更好，繼而投資開發應用程式介面（API），方便連接其他平台。網銷規模擴大後，又想到如何理順物流、防止詐騙、做好網絡保安。

訪問中，麥美儀對以上流程如數家珍，雖然她表示有些技術已聽不明白，但作為老闆在數碼轉型中要發揮甚麼角色，作出甚麼投資，她甚為了解。

事實上，中小企要轉型變革，老闆的想法及意志相當重要。麥美儀早於80年代，已助父親的公司進行電腦化。「當時爸爸公司仍用打字機，錯了要再打，價格轉了又要再打。我花幾萬元買電腦回來，用磁片（Floppy disk）儲資料，以傳真機取代打電報（Telex）。」之後她引入會計系統，又自學寫程式寫CRM系統。

經驗令麥美儀明白，每次轉型都要有年輕人參與，過去她作為父親公司的第二代協助轉型，今日她亦有年輕的合作夥伴幫助轉型。「中小企在這段期間，有第二代肯幫手，明顯行得快一點。」沒有第二或第三代幫手，就要靠員工的助力。但在搶人才的時勢下，中小企搶人、留人才的挑戰更大。「薪酬及福利是最大的前提，中小企的工資可能要比市場高少少。」

尚藤酒業在元朗的門店，不時舉行活動與客人交流互動。（梁巧恩攝）

夥院校設實習機會 建人才庫

當然，中小企財力有限，但靈活的工作時間、環境，以及人少少工作氣氛更和諧，就是中小企的優勢。「管理要有規範，說清楚有多少假期，有甚麼培訓，有沒有彈性上班，工作多少年後有分紅，較易挽留好員工。」

面對疫情後上班族都渴望有更好的工作與生活平衡，麥美儀表示，中小企就較易有這份彈性：「不是所有員工都希望在家工作，有同事寧願回公司能更專心工作；亦有同事在家工作時，回覆我詢問的速度比在公司時更快。」

此外，中小企的人情味，亦是大企難以做到的。如大時大節公司上下一起聚餐，員工的家屬也一起出席；員工家中若有需要，甚至可暫時帶子女上班。「令員工感到受關懷，感覺值得在這兒工作。」麥美儀更花時間與大專院校合作，提供實習機會、參考師友計劃，透過不同方法、途徑建立人才庫。

中小企一直是香港經濟發展支柱，疫下受困時政府也提供了不少助力，但身為香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長的麥美儀表示，復常後有些措施可優化，甚或可以更少的資助發揮更好的效用。

如科技券申請要求上，她指一些中小微企未必有人力、時間、人才及知識去創建自家的應用，若能以訂閱（subscription）模式做好現有的軟件或解決方案，既方便兼可能更省錢，同時或有助本地初創的發展。

政府提供大數據 省時間成本

數據愈來愈值錢，但中小企很難由頭開始儲自己的數據，在時間及成本投資也很不化算。「我們做推廣需要數據，如果政府可提供大數據，更省時間及成本。」此外，一些助中小企發展業務的基金，只涵蓋發展本港以外的市場。她指出，倘能包括本地市場在內，對未能衝出香港的微企有甚大幫助。「如近期參加香港酒吧文化節，成果出乎意料的好，雖然不算很賺錢，但能收回成本，有效發揮宣傳推廣之效。」







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