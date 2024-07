8月新餐廳Checklist！最Hit日式燒肉做引體上升送和牛 / 音樂餐廳重開食嫰滑威靈頓牛柳 / 內地過江龍得獎手工啤 / 美國蝴蝶餅名店Auntie Anne's再度攻港

Foodie What’s On

加入最愛專欄 收藏文章

快到8月,又時候看看近期的新餐廳!如果你也是吃貨,看到的新餐廳當然會想快點試一試及打卡!所以今次為大家找來近月新開幕的新餐廳,今個8月可以一試!

8月新餐廳│1. Lost Stars Livehouse Bar & Eatery:Livehouse重新出發!聽住現場音樂演出食威靈頓牛柳

第一間要說是「Lost Stars」,聽這名字,是否很熟悉呢?2018年起在大角咀開業的「Lost Stars」是提供專業Live Show音響舞台設備的西餐廳,不過後來結業了。但這間Livehouse「Lost Stars」會在尖沙咀重新出發,新店音響會選用法國專業音響品牌L-ACOUSTICS,而牆身使用高密度吸音棉,再用木條製作出凹凸面,讓聲音的回彈更顯流暢,令現場演出更動人!Lost Stars逢星期五、六、日設有現場音樂演出,有關節目詳情可參閱官方Instagram。

而食物方面,當然少不了採用頂級菲力牛柳的威靈頓牛柳,食落肉味香濃又嫰滑,必點;其他必食推介有超邪惡的手工芝士烤雞卷、啖啖海鮮味的炙燒松葉蟹膏意大利飯等。另外,仲會有創意雞尾酒提供,要試「No One But You」、「Moon River」、「How Long Will I Love You」,全部都會帶來驚喜。

Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

營業時間:星期一至四中午12時至下午5時半、下午6時至10時半;星期五至六及公眾假期前夕中午12時至下午5時半、下午6時半至凌晨1時;星期日 及 公眾假期中午12時至下午5時半、下午6時至10時半

地址:尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 2樓222A號舖

詳情按此

下一頁:內地過江龍5款得獎手工啤酒







夏日中暑高風險!即睇中暑迷思+預防措施!► 立即了解