8月新餐廳Checklist！最Hit日式燒肉做引體上升送和牛 / 音樂餐廳重開食嫰滑威靈頓牛柳 / 內地過江龍得獎手工啤 / 美國蝴蝶餅名店Auntie Anne's再度攻港

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快到8月，又時候看看近期的新餐廳！如果你也是吃貨，看到的新餐廳當然會想快點試一試及打卡！所以今次為大家找來近月新開幕的新餐廳，今個8月可以一試！

8月新餐廳│1. Lost Stars Livehouse Bar & Eatery：Livehouse重新出發！聽住現場音樂演出食威靈頓牛柳

第一間要說是「Lost Stars」，聽這名字，是否很熟悉呢？2018年起在大角咀開業的「Lost Stars」是提供專業Live Show音響舞台設備的西餐廳，不過後來結業了。但這間Livehouse「Lost Stars」會在尖沙咀重新出發，新店音響會選用法國專業音響品牌L-ACOUSTICS，而牆身使用高密度吸音棉，再用木條製作出凹凸面，讓聲音的回彈更顯流暢，令現場演出更動人！Lost Stars逢星期五、六、日設有現場音樂演出，有關節目詳情可參閱官方Instagram。

而食物方面，當然少不了採用頂級菲力牛柳的威靈頓牛柳，食落肉味香濃又嫰滑，必點；其他必食推介有超邪惡的手工芝士烤雞卷、啖啖海鮮味的炙燒松葉蟹膏意大利飯等。另外，仲會有創意雞尾酒提供，要試「No One But You」、「Moon River」、「How Long Will I Love You」，全部都會帶來驚喜。

Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

營業時間：星期一至四中午12時至下午5時半、下午6時至10時半；星期五至六及公眾假期前夕中午12時至下午5時半、下午6時半至凌晨1時；星期日 及 公眾假期中午12時至下午5時半、下午6時至10時半

地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 2樓222A號舖

詳情按此

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