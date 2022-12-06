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2022-12-06Text: Sammy Leung

麥當勞推MIRROR個人專屬餐廳、巴士！打卡1：1鏡仔紙板、1.2米高Baby MIRROR公仔！鏡仔推介邊款美食？（附詳細地址連結）

#麥當勞 #MIRROR #巴士 #打卡 #M記 #打卡餐廳 #放假 #周末好去處 #美食地圖 #主題餐廳

　　麥當勞與MIRROR又再推出期間限定主題餐廳，除了有旗艦主題餐廳外，MIRROR 12位成員都有個人專屬餐廳。個人專屬餐廳中設有巨型海報及1.2米高Baby MIRROR 3D Figure，各位Fans要打卡就要快了！

 

金鐘的旗艦主題餐廳：1：1人形紙板+全員巨型海報

 

　　麥當勞在今個12月除了推出Baby MIRROR Mini公仔套裝、Baby MIRROR麥炸雞盒及限量MIRROR卡外，更會有鏡仔旗艦主題餐廳及個人專屬餐廳，實在有很多打卡點。先說說位於金鐘的旗艦主題餐廳，金鐘海富中心麥當勞變MIRROR期間限定主題店。打卡位有以下4個：

 

餐廳門口會展出MIRROR以及Baby MIRROR全員的巨型海報（圖片來源：麥當勞）

內部掛滿成員Banner（圖片來源：麥當勞）

內部掛滿成員Banner（圖片來源：麥當勞）

 

1.    門口：MIRROR及Baby MIRROR全員巨型海報

2.    餐廳內部：12位成員型格Banner + Baby MIRROR卡通海報

3.    拍攝區：每週輪流展出3位成員的1：1人形紙板公仔

4.    Party Room：Baby MIRROR卡通設計

 

每週輪流展出3位成員的1：1人形紙板公仔（圖片來源：麥當勞）

餐廳內的Party Room 裏有滿滿的Baby MIRROR卡通設計（圖片來源：麥當勞）

 

地址：金鐘夏慤道18號海富中心地下1-41號舖A部份

營業時間： 早上6時至凌晨12時（星期一至五）； 早上6時至晚上11時（星期六、日及公眾假期）

拍攝區開放時間：上午11時至晚上10時

 

下一頁：即睇MIRROR個人專屬餐廳地址

 

 

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