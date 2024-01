玩樂 What’s On

到了2024年1月,大家有沒有留意最近的新電影、劇集?如果大家都看了《年少日記》(Time Still Turns The Pages)、《旺卡》(Wonka)、《富都青年》(Abang Adik),不妨看看1月的新電影、劇集,很多都十分精彩!

【1月片單|新上映電影推介】1. 源生罪 – Deliverance:曾江遺作!任達華用心理治療喚起妹妹當年記憶

港產懸疑劇情片《源生罪》由任達華、曾江、鮑起靜、吳婉儀、吳家麗、吳卓羲、陳紫萱、張建聲、郭奕芯主演,相當多好戲之人,而這電影更是曾江的遺作。戲情講述女主角樊雪兒是剛在外國返港的實習醫生,正和未婚夫籌備婚禮。但這個時候,因為一宗蝴蝶刀連環殺人案,令她懷疑當年媽媽的死十分可疑,所以想用任達華所演的大哥樊博權的心理治療及家人的幫助下,喚醒當年的記憶。而這段記憶揭開了家庭一直隱瞞的秘密,他們的關係又會不會被影響?

即睇預告片︰





上映日期:2024年1月18日

【1月片單|新上映電影推介】2. 不是你不愛你 - Love at First Lie:葉念琛浪漫新作!籃球女神譚旻萱+男神陳昊森+梁仲恆主演

《不是你不愛你》是葉念琛新作,由譚旻萱、陳昊森、梁仲恆、林熙彤、陳嘉寶、林家熙、周漢寧、徐浩昌、鍾晴、戴祖儀主演。戲情講述譚旻萱飾的阿寶性格開朗善良,而陳昊森飾演的男主角家偉因為和父親感情不佳,所以聘用阿寶及其好友大強搗亂婚禮。阿寶和家偉認識後,情投意合,並開始交往,但本以為要情定今生,但故事又怎會這麼順利!而這套催淚又浪漫愛情的電影作由《E先生連環不幸事件》MV籃球女神譚旻萱、《刻在你心底的名字》男神陳昊森及《媽媽的神奇小子》梁仲恆主演,令人十分期待。

即睇預告片︰







上映日期:2024年1月18日

【1月片單|新上映電影推介】3. 潛行 - I Did It My Way:劉德華、林家棟、彭于晏3大男神鬥智鬥力

香港犯罪動作片《潛行》是劉德華監製,由劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟、文仲華主演,一看到這些好戲之人的名字,就知一定要入戲院捧場。戲情講述暗網成為新型販毒的溫床,而今次的目標更對準了香港。重達4噸的毒品因為超強颱風的掩護下,成功到港;警方收到消息後為了找出操縱暗網的幕後Boss,所以派出了隱藏許久的臥底警員。在臥底身陷險境的情下,到底會不會成功找出幕後操縱這一切的Boss?《潛行》在內地的成績相當好,相信在香港的反應一定也不差!

即睇預告片︰





上映日期: 2024年1月11日

【1月片單|新上映電影推介】4. 莫斯科行動 - Moscow Mission:真實歷史案件改編!警方介入跨國持槍暴力搶劫事件

中國警匪動作電影《莫斯科行動》又是是劉德華有份監製,由張涵予、黃軒、文詠珊、文仲華主演,劉德華特別出演。故事發生在1990年代,由真實歷史案件改編,戲情講述往返北京莫斯科的國際列車上發生多宗持槍暴力搶劫事件,所以中國警方介入調查,而特戰小隊深入陌生國度莫斯科,打扮成商人,為了逮捕罪犯,成功把他們引渡回國。

即睇預告片︰





上映日期:2024年1月25日

【1月片單|新上映電影推介】5. 新活日常 - Perfect Days:康城影帝演公廁清潔工!亞太電影大獎最佳電影

《新活日常》由役所廣司、柄本時生、中野有紗、田中泯及三浦友和主演,在康城影展中得到了最佳男演員及亞太電影大獎最佳電影的獎項。戲情講述日本演員役所廣司飾演的沉默寡言主人公是一位公廁清潔工,他的生活在大家眼中看似一成不變,單調又重複,但其實這名基層清潔工會陶醉於analog音樂、文學,並常常用菲林相機記錄生活,在自己的日常中找出生活意義。

即睇預告片︰





上映日期:2024年1月25日

【1月片單|新上映電影推介】6. 金手指 - The Goldfinger:梁朝偉、劉德華合作!揭開香港黃金時代黑幕

香港懸疑劇情犯罪片《金手指》由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信、陳家樂、文仲華、姜皓文、太保、錢嘉樂主演,而故事藍本來自1980年代香港佳寧案。故事講述在八十年代風生水起的上市公司嘉文集團清盤,市值蒸發超過一百億,所以幕後老闆程一言(梁朝偉飾)變成過街老鼠。劉德華飾演的廉政公署高級調查主任劉啟源在15年間不停搜證和跨境調查,發現了局中有局,案件更和香港上流社會及兇殺案有關,一齊揭開香港黃金時代黑幕。

即睇預告片︰





上映日期:已上映

