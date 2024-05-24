筲箕灣百年粉麵廠傳承三代！心理學博士回流掌舵，為蝦子麵申請非遺、推廣網店！面對挑戰力求轉變

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一百年，一個世紀，一間粉麵廠，年復年造出的麵條，讓「佛記」字號穿越一百個寒暑。煙韌的麵條交織了一個家族三代奮鬥的故事。

拉開鐵閘，是鋪滿麵粉的機器，位於筲箕灣的佛記粉麵廠房，方寸之地進行製麵、蒸煮、烘乾及包裝等工序，作為香港碩果僅存的食品廠房，空間當然用到盡，卻井然有序。

甫入門迎面的便是打粉機，打成的麵糰便會過機壓三次，再將麵皮捲好，待發酵一段時間才製成麵條，經歷人手「執麵」，最後再放入電蒸爐數小時，最後再經八小時焗乾。登登登凳，馳名百年的佛記蝦子麵出爐！

「焗乾時間太短，麵就會太脆，唔好食。」有著老師的口吻，但出自一位斯文人。身穿鮮紅色衛衣，配搭Loose-fit牛仔褲和純白色波鞋，整潔得體，說話溫文有禮，看得出他並非廠房出身，但卻對製麵瞭如指掌，他就是佛記粉麵的第三代傳人劉大光。他一邊操作攪麵機續說，製麵用最好的麵粉，保留傳統的做法和味道，哪怕動輒一天的時間去製作，時間掌握得好，方能造出不同口感的麵線，果然細節裡看見瑰寶。

溯源 粉麵世家

佛記粉麵起家在筲箕灣。第一代始創人就是劉大光的爺爺－－劉佛。他自小在廣東省東莞學做麵手藝，來到香港後，在沿海的筲箕灣賣艇仔粉麵起家，及後上岸開酒樓，取名「洞天酒樓」，繼而開設佛記粉麵廠發揮自家本領，實行一供、銷、煮條龍包辦。

佛記昔日在東大街的樓下地舖，採用前鋪上居方式，後來在金華街的前店後廠，再搬到筲箕灣亞公岩村道的現址設廠，目前總店仍在望隆街。店鋪世代相傅，至2006年，劉大光因父親劉燦煊受傷毅然接棒。

家族 承傳手藝

家族生意，要面對的不只是麵條與數字。談及承傳，更多的是關係。然而，劉大光與上一代的矛盾出自在經營上。當時家人將門市零售外判給員工或其他親戚，只專注做好廠房生產。但劉大光看賬目後，發現縱使廠房帳面數字較大，實質營運成本高昂，相反零售利潤較高，因此一改過往慣例，改為中央管理各分店。話雖說得雲淡風輕，事實上真的家家有本難念的經。

取得心理學博士的劉大光從加拿大回流香港，人到中年卻勇於卸下西裝，換上工衣走入廠房學師，以求在監督出產質量。在他接手後，生產流程已改進為半自動化，減輕老師傅的負擔，以及提升產量，但他認為師傅是不可或缺的存在。劉大光說好的麵條，需要師傅從旁監測濕度及溫度等作微調。而仍保留人手「執麵」全因不同麵各有所需，比如雲吞麵需要執到像「榴槤」或腰果型，蝦籽麵麵餅大多呈方形，旨在煮的時候更容易淥開，但麵條保持整齊完整，同形狀迎合不同需要 。廠房目前出產約50種麵，很多麵種相當稀有，或幾乎在香港絕迹。

幻變 力求轉變

第一代是創業，第二代是守業，第三代便有擴業的使命，劉大光當然不安於現狀。他力求擺脫以往只專注在食肆供貨，隱性埋名為他人作嫁衣裳，決定再走多步，為蝦子麵申請非遺、推廣網店，廣設門市，以及參加比賽爭取曝光 ，近年佛記更屢獎項。

某程度上，佛記面對師傅青黃不接、海外銷售遭徵關稅、三年多的疫情，以及港人北上消費等等挑戰，關關難過只能關關過。問到成為百年老店的訣竅，劉大光淡淡吐出三個字：「死唔去！」然後輕輕一笑。當然，大家都知這都是謙虛說話，其實每一年代何嘗不是面對看似跨不了的山？但佛記正好反映出港人精神，往往看似走到懸崖，身後無退，捱過絕望，緊守崗位，原來捱過就便能創出一片新天。

佛記粉麵廠 – 筲箕灣

創於：1924年

經營：粉麵廠

地址：筲箕灣望隆街3號







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