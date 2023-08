Shopping What’s On

不論男女,要以透亮健康的肌膚示人,護膚步驟絕對是一步都不能少。平日在潔面後,不少人也會用上爽膚水或化妝水,除了作保濕,亦有說法指可助後續護膚品吸收,是護膚重要的一環。近日消委會測試了市面上25款爽膚水產品,發現有樣本酒精濃度高達34%,亦有9款檢出致敏香料,過度使用或會令皮膚變得乾燥,甚至增加致敏風險,則睇消委會分享!

是次消委會測試一共涵蓋了25款爽膚水或化妝水樣本,價錢由$69至$470不等,主要購自化妝品專門店、零售店、百貨公司及網上平台。

9款檢出受限致敏香料

根據歐盟的《化妝品法規》,現時共26種常見致敏香料,當中有4種更被定為禁用物質。是次測試結果顯示,全部樣本均沒有檢出4種禁用的致敏香料,不過有9款樣本共檢出6種受限制使用的致敏香料:

檢出芳樟醇: L'Oréal完美淨白爽膚水(#16)、Collagen by Watsons彈潤保濕養膚水(#17)、Bobbi Brown水盈礦物保濕水(#19)、innisfree濟州香榧調理爽膚水(#22)、Aesop In Two Minds Facial Toner(#23)、Origins淨肌控油活膚水(#25)

#16 L'Oréal 完美淨白爽膚水 $69/200ml

#19 Bobbi Brown水盈礦物保濕水$350/200ml

檢出香茅醇:belif尤加利清爽控油爽膚水(#14)、Collagen by Watsons彈潤保濕養膚水(#17)、MUJI水凝保濕爽膚水-清爽(#21)

#14 belif 尤加利清爽控油爽膚水 $220/200ml

檢出香葉醇:Collagen by Watsons彈潤保濕養膚水(#17)、Bobbi Brown水盈礦物保濕水(#19)、MUJI水凝保濕爽膚水-清爽(#21)、Origins淨肌控油活膚水(#25)

#21 MUJI 水凝保濕爽膚水 $118/200ml

檢出檸檬烯:Bobbi Brown水盈礦物保濕水(#19)、innisfree濟州香榧調理爽膚水(#22)、Origins淨肌控油活膚水(#25)

#25 Origins淨肌控油活膚水 $225/150ml

是次測試中,「Origins」(#25)檢出了4 種致敏香料,為9款中最多。而「Collagen by Watsons」(#17)和「Bobbi Brown」(#19)檢出3種致敏香料;「MUJI」(#21)和「innisfree」(#22)則各自檢出2種致敏香料。

