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剛收到通知，【綠路閑人】將於11月尾撤出此平台，欄目停刊，原因可以很多，但歸根結柢，欄目瀏覽量低才會被淘汰出局。我沒有不捨也沒有離愁，世事世情，合久必分，此乃自然定律，無論如何，都是一場經歷。

作為小眾的我，所思所想，從來不入主流，卻有幸在此主流財經資訊平台找到一個位置，並贏得一眾有心閑人的支持，相互交流，心領神會，乎復何求？

我自2010年9月開始在此執筆，除了小狗Harvard離世那一段日子，意志消沉，擱筆兩年，前後供稿，足足十年，儲下來的幾百篇文章，一字一句，談不上嘔心瀝血，總算是摯誠分享，此刻作別，我將以《別話》為題，按【綠路閑人】這十年來的主要內容，歸納成四篇文章，於11月份逐一刊出，為這欄目寫下一個休止符。

《別話一 : 路路養生路》，先談養生。

「養生」這課題，十多年來最是吸晴，讀者最感興趣，人人希望無病無痛，最緊要健康，但文章讀了，過目即忘，我們究竟有大得著？稍有不適，第一時間還是跑去找醫生，我並不否定醫生的專業能力，卻更相信自我的療癒潛能，只要自己具備足夠的細心和持久力，認清根源，改變生活、飲食和工作上的惡習，調節情緒和心態，養生大道，已然踏上。

2011年5月我寫過一篇《常拉筋 壽延年》，當年我的肌腱繃緊，雙手高舉，無法貼向雙耳，亦一直有脊椎無法挺直、俗稱「寒背」的問題，這些年來，我幾乎每晚睡前都花10分鐘，按文章內的方法拉筋，現在我的情況基本上已完全改善。

這是我十年堅持下來的成果，但成果得到後，仍不能鬆懈，一天活著，身體每分每秒也在耗損，只有堅定不移，才有機會減慢退化的速度。

養生的精髓在於自救！

我們必須細心感受自己的身體狀況和了解自身的真正需要，鎖定適合自己的方案，把一切可行的法寶，融入生活，持之以恆，每天一點一點地進行，定時審視、反思、修訂，不是發病才發奮，而是時刻精進，以善待自己為一生的基本任務。

除了拉筋，平日於返工放工等車乘車、跟同事客戶開會或被老細訓話期間，找些手指頭或手掌上方便的穴位，隨意按按，只要低調地進行，別人根本不會發現；喜歡在家煲劇的話，百無聊賴，更應善用時間，把雙足內所有穴位來一次大行動。

舊文《按腳板》及《按穴位排「濁氣」》分享了幾個人體要穴，可作參考，認真點，可按需要自行發掘適用的穴位，至於「對穴」與否，不必太執著，盡做，有謂「對經不對穴」，找個大概範圍亦可以。

艾灸、驅寒也可歸入生活日常，皆因百病從寒而生，參考《艾灸療法 有病治病無病養陽》及《自製舒筋活絡鹽薑熱包》， 定期化解體內寒氣，理氣回陽，活血通絡。

談養生，離不開食療、起居，智者自可按二十四節氣的氣候變化而作出安排，我們一介凡夫，簡單點，按春夏秋冬四季部署，相信也不會有大錯。隨手拈來幾篇舊文如下，溫故知新：

- 春天：《春季養生 DOs & DON’Ts》、《春分養生》、《薏米一生一熟 混用健脾袪濕去水腫》

- 夏天：《端午調心養生保平安》、《夏季養生忌「三冷」》、《矮冬瓜大本領》

- 秋天：《今秋多珍重》、《立秋之後舒懷潤肺補脾胃》、《萬應甘和茶》

- 冬天：《驅寒雞酒溫足暖手》、《這個冬至吃了一口人情味湯圓》、《紅酒燴羊腩 惹味又暖身》

平日吃喝以《細嚼慢嚥益壽延年》及《吃喝十念》為要、閒時往外走走《曬命抱樹接地氣》、多打坐《閒靜養氣》、多讀書《養老寶典》 長壽的竅門》》、《萬物歸心自我療癒《真原醫》》，最重要是保存一點善念一點真《25個小話頭轉出善念》。

養生，說難不難，都是老生常談，一切就看我們如何自處，看我們對自己有多大信心，心安身自安，生命縱然無法長青，歲月靜好，怎說也是一種福氣。









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